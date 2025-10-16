Qui, 16 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta16/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
TAREFAS BANCÁRIAS

Mercado Pago lança assistente financeiro que usa IA para facilitar tarefas bancárias

Na primeira versão do "Assistente Pessoal", estarão integradas mais de 60 funcionalidades, como consultas de saldo, pagamentos e transferências via PIX

Reportar Erro
Mercado Pago lança assistente financeiro que usa IA para facilitar tarefas bancáriasMercado Pago lança assistente financeiro que usa IA para facilitar tarefas bancárias - Foto: Mercado Pago/Divulgação

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, lançou nesta quinta-feira, 16, no Brasil um assistente financeiro desenvolvido com inteligência artificial (IA).

O País é o primeiro da América Latina a receber a ferramenta, que promete permitir a realização de tarefas transacionais no aplicativo por comando de voz ou texto.

A primeira versão do chamado "Assistente Pessoal" estará integrada a mais de 60 funcionalidades, como consultas de saldo, pagamentos e transferências via PIX. No futuro, a ideia é que o recurso funcione como um consultor financeiro personalizado. O serviço será expandido de forma gradual entre a base de clientes.

Leia também

• Banco Inter diz ter sido surpreendido por suspensão de novos consignados pelo INSS

• Spotify e grandes gravadoras vão desenvolver conteúdos "responsáveis" de IA

• INSS suspende novos consignados do Banco Inter e mais 3 instituições

"Essa primeira versão do assistente foca em serviços de conveniência. E agora que começa a ser disponibilizada para toda a base de usuários do Mercado Pago, vai evoluir rapidamente para serviços mais sofisticados, até se tornar o novo gerente de banco de cada cliente, aprimorando o relacionamento e personalizando as interações e recomendações", afirma o vice-presidente sênior e líder do Mercado Pago no Brasil, André Chaves.

Segundo a empresa, o assistente virtual compreende linguagem natural e interage com o usuário em tempo real para executar funções cotidianas. À medida que a IA incorpora essas interações, será possível fornecer funcionalidades mais complexas, como gerir saldos de diferentes contas bancárias ou auxiliar na compreensão do score de crédito.

O Grupo Mercado Livre afirma ter investido US$ 1,9 bilhões em inovação e desenvolvimento de produtos em 2024. Este ano, o Mercado Pago lançou mais de 15 produtos e funcionalidades.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter