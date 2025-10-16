A- A+

TAREFAS BANCÁRIAS Mercado Pago lança assistente financeiro que usa IA para facilitar tarefas bancárias Na primeira versão do "Assistente Pessoal", estarão integradas mais de 60 funcionalidades, como consultas de saldo, pagamentos e transferências via PIX

O Mercado Pago, banco digital do Mercado Livre, lançou nesta quinta-feira, 16, no Brasil um assistente financeiro desenvolvido com inteligência artificial (IA).

O País é o primeiro da América Latina a receber a ferramenta, que promete permitir a realização de tarefas transacionais no aplicativo por comando de voz ou texto.

A primeira versão do chamado "Assistente Pessoal" estará integrada a mais de 60 funcionalidades, como consultas de saldo, pagamentos e transferências via PIX. No futuro, a ideia é que o recurso funcione como um consultor financeiro personalizado. O serviço será expandido de forma gradual entre a base de clientes.

"Essa primeira versão do assistente foca em serviços de conveniência. E agora que começa a ser disponibilizada para toda a base de usuários do Mercado Pago, vai evoluir rapidamente para serviços mais sofisticados, até se tornar o novo gerente de banco de cada cliente, aprimorando o relacionamento e personalizando as interações e recomendações", afirma o vice-presidente sênior e líder do Mercado Pago no Brasil, André Chaves.

Segundo a empresa, o assistente virtual compreende linguagem natural e interage com o usuário em tempo real para executar funções cotidianas. À medida que a IA incorpora essas interações, será possível fornecer funcionalidades mais complexas, como gerir saldos de diferentes contas bancárias ou auxiliar na compreensão do score de crédito.

O Grupo Mercado Livre afirma ter investido US$ 1,9 bilhões em inovação e desenvolvimento de produtos em 2024. Este ano, o Mercado Pago lançou mais de 15 produtos e funcionalidades.

