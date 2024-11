A- A+

EXPECTATIVAS Mercado passa a esperar alta da Selic a 13% no fim do ciclo, mas eleva projeções de IPCA As estimativas intermediárias indicam, agora, três aumentos consecutivos de 0,5 ponto porcentual na Selic nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom)

Economistas do mercado financeiro passaram a esperar que o Banco Central aumente a taxa Selic até 13% no fim do ciclo de aperto. Antes, previam um juro terminal de 12,5%. Mas, mesmo com a expectativa de uma taxa mais alta, eles voltaram a aumentar as projeções para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no horizonte relevante da política monetária.

As medianas do Sistema Expectativas de Mercado, que embasa o relatório Focus, mostram que a projeção para a inflação acumulada em quatro trimestres até o segundo trimestre de 2026 saltou de 3,90% para 3,97% entre os dias 14 e 22. Esse aumento ocorreu mesmo diante da expectativa de uma trajetória mais restritiva para os juros.

As estimativas intermediárias indicam, agora, três aumentos consecutivos de 0,5 ponto porcentual na Selic nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).

Os juros subiriam a 11,75% em dezembro, a 12,25% em janeiro e a 12,75% em março. Uma última alta, de 0,25 ponto, levaria a taxa a 13,0% em maio. Antes, a mediana indicava que o ciclo terminaria em março, com a Selic em 12,5%.

