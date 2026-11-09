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Levantamento Mercado segurador em Pernambuco cresce 8% no primeiro semestre de 2026 Estado arrecadou R$ 4,14 bilhões no período, enquanto os valores retornados à sociedade avançaram 14,4%. Seguro de Vida e Seguro Garantia registraram os maiores crescimentos entre os produtos destacados

O mercado segurador em Pernambuco registrou crescimento de 8% na arrecadação durante o primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período de 2025. Entre janeiro e junho, o setor arrecadou R$ 4,14 bilhões no estado. Os recursos que retornaram à sociedade por meio de indenizações, benefícios, resgates e outras modalidades somaram R$ 1,22 bilhão, uma alta de 14,4% em relação ao primeiro semestre de 2025.

Os dados da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg) evidenciam o desempenho de diferentes modalidades de seguros no estado, com destaque para os segmentos de proteção pessoal, patrimonial e empresarial. Entre os produtos que mais cresceram está o Seguro Garantia, cuja arrecadação avançou 120,5%.

O resultado sinaliza o destaque dessa modalidade no mercado pernambucano, especialmente por sua utilização como instrumento de garantia de obrigações contratuais em operações empresariais e projetos de infraestrutura.

Outro destaque foi o Seguro de Vida, com crescimento superior a 22% no período. O segmento de seguros patrimoniais e empresariais também apresentou resultados positivos. O Seguro Empresarial cresceu mais de 12%, enquanto o Seguro Rural avançou mais de 11%. Já o Seguro Residencial registrou alta próxima de 11%, e o Seguro de Condomínio cresceu quase 15%.

No segmento de mobilidade e logística, o Seguro de Automóvel apresentou crescimento superior a 10%. O Seguro de Transporte avançou 14,5%, com resultado mais concentrado na cobertura dos riscos relacionados ao embarcador nacional. O Seguro Viagem, por sua vez, registrou expansão próxima de 6%.

Retorno à sociedade

Além do avanço na arrecadação, o aumento de 14,4% nos valores retornados à sociedade merece destaque. No primeiro semestre de 2026, o montante chegou a R$ 1,22 bilhão em Pernambuco.

Esse retorno representa uma das principais contribuições econômicas do setor, ao permitir que pessoas e empresas tenham suporte financeiro diante de acidentes, perdas patrimoniais e outros eventos cobertos pelas apólices. Os pagamentos também ajudam a reduzir os impactos financeiros de imprevistos e favorecem a continuidade das atividades econômicas.

Para Carlos Luna, presidente do Sindicato das Seguradoras Norte e Nordeste (Sindsegnne), o desempenho do mercado segurador pernambucano evidencia a importância dos mecanismos de proteção para diferentes setores da economia.

“O crescimento da arrecadação em Pernambuco demonstra a relevância do seguro como instrumento de proteção para famílias, empresas e atividades produtivas. Ao mesmo tempo, o aumento dos recursos que retornam à sociedade reforça o papel econômico e social do setor, que contribui para reduzir os impactos financeiros dos imprevistos e dar mais segurança ao planejamento de pessoas e negócios”, avalia.

O presidente também destaca a diversidade dos segmentos que apresentaram expansão no estado. “Os resultados positivos em modalidades como Seguro de Vida, Seguro Garantia, seguros empresariais e de transporte mostram como a proteção securitária está conectada a diferentes necessidades da sociedade. Ampliar o conhecimento sobre esses produtos é fundamental para fortalecer a cultura do seguro e estimular sua utilização como ferramenta de prevenção e segurança financeira”, afirma.

Norte e Nordeste

O mercado segurador nos estados do Norte e Nordeste, exceto Bahia, Sergipe e Tocantins, registrou crescimento de 8,2% no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O resultado ficou acima do desempenho nacional, que apresentou expansão de 0,5% na arrecadação do setor, excluindo o segmento de Saúde. Entre janeiro e junho, a região movimentou R$ 20,5 bilhões, o equivalente a aproximadamente 10% dos R$ 207,1 bilhões arrecadados em todo o Brasil.

Além da arrecadação, os dados da CNseg mostram o volume de recursos que retorna à sociedade por meio de indenizações, benefícios, resgates e sorteios. No Brasil, foram R$ 126,7 bilhões no primeiro semestre de 2026. Nos estados do Norte e Nordeste considerados no levantamento, o montante chegou a R$ 5,6 bilhões.

Com informações da assessoria*

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