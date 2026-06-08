A- A+

Taxa de Juros Mercado volta a subir projeções para a Selic ao final do ano, chegando a 13,50%, mostra Focus Expectativas para inflação já sobem pela 13ª semana seguida, refletindo altas nos alimentos e a espera por um El Niño mais forte

O Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira pelo Banco Central, mostrou que os analistas de mercado voltaram a elevar suas projeções para a a taxa básica de juros, a Selic, que já chegam a 13,50%. Até uma semana atrás, as expctativas se mantinham em 13,25%.

A projeção de inflação, que já vinha subindo sucessivamente, chegou à 13ª semana consecutiva de alta, em 5,11%.

O IPCA de maio será divulgado na próxima sexta-feira e analistas já estimam um avanço de 0,52% para o mês e 4,66% para o ano, ultrapassando o teto da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) em 3%, com margem de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo.

IPCA-15: Prévia da inflação desacelera, mas é maior para o mês de maio em 10 anos

Em relatório divulgado na última sexta, o BNP Paribas elevou sua projeção de inflação de 5,2% para 5,6% em 2026. Segundo o banco, o movimento reflete as "recentes surpresas nos preços dos alimentos e a elevada probabilidade de um forte evento climático El Niño afetar a produção agrícola no final de 2026 e início de 2027", como disse o documento.

Já quanto a juros, o BNP espera uma Selic chegando aos 14,00% ao final deste ano. Os economistas do banco acreditam que o Copom deve realizar um corte de 0,25 pontos percentuais na próxima reunião, em 16 de junho, e depois manter a taxa em 14,25% até dezembro, com um corte final de 0,25.

Veja também