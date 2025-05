Mercados globais operam com viés negativo à espera da ata do Fed e do balanço da Nvidia

A- A+

Ibovespa recua e as atenções globais seguem voltadas para os sinais de política monetária que podem surgir do Fed

O mercado financeiro internacional opera com incertezas e viés negativo nesta quarta-feira (28), em meio à expectativa pela divulgação da ata do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, e do aguardado balanço da Nvidia, gigante do setor de tecnologia.

As atenções globais seguem voltadas para os sinais de política monetária que podem surgir do Fed, composto por 12 bancos regionais. A trégua recente nas tensões comerciais entre Estados Unidos e União Europeia passa para segundo plano, enquanto os juros dos Treasuries — os títulos públicos norte-americanos — voltam a subir, pressionando ativos de risco em diversos mercados.

O dólar também se fortalece frente a outras moedas, impulsionado por incertezas fiscais nos EUA e por movimentações no mercado de títulos do Japão. No setor de commodities, o petróleo avança, em meio a preocupações com a oferta global da matéria-prima.

Cautela

No Brasil, o clima é de cautela. O mercado acompanha atentamente a possível reversão do aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), medida que tem gerado forte reação política e empresarial. A indefinição sobre como o Governo compensará a eventual perda de arrecadação pressiona tanto o câmbio quanto os juros futuros, que voltam a subir.

O Ibovespa opera em queda, impactado principalmente pela retração das ações ligadas ao minério de ferro e pelo desempenho negativo da Petrobras, mesmo com a valorização internacional do petróleo. A agenda econômica esvaziada e a espera por novos indicadores, como os dados do Caged e a ata do Fed, reforçam a postura de cautela entre os investidores.

Por volta das 13h40, o principal índice da B3 recuava 0,63%, aos 138.665 pontos. No mesmo horário, o dólar avançava 1,17% frente ao real, sendo negociado a R\$ 5,71.

