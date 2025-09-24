A- A+

Leilão Mercedes de Ayrton Senna vai a leilão por mais de R$ 1,6 milhão Ícone da Mercedes nos anos 80, o sedã esportivo ganhou notoriedade após a vitória de Senna em Nürburgring

Um Mercedes-Benz 190E 2.3-16 de 1985 que pertenceu a Ayrton Senna será leiloado pela RM Sotheby’s, em 1° de novembro. O modelo, comprado novo pelo piloto brasileiro, rodou cerca de 40 mil km sob sua condução e hoje tem estimativa entre 220 mil e 250 mil libras ( o equivalente R$ 1,4 milhão a R$ 1,6 milhão).

O vínculo de Senna com o sedã esportivo começou em 1984, na reabertura do circuito de Nürburgring, durante a Corrida dos Campeões. Na ocasião, ainda em início de carreira na Fórmula 1, ele surpreendeu ao vencer nomes consagrados do automobilismo sob forte chuva, todos conduzindo exemplares idênticos do 190E. A performance marcou a primeira grande vitória de Senna fora da F1 e consolidou sua relação com o modelo da Mercedes.



No ano seguinte, já estabelecido no Reino Unido, Senna adquiriu o carro diretamente da fábrica e o utilizou em sua rotina até decidir se mudar para Mônaco, quando optou pela venda. Desde 1996, o veículo está sob posse do mesmo proprietário, que o transferiu para a Austrália em 2004. Apesar de acumular mais de 248 mil km no hodômetro, o carro preserva o motor original Cosworth de 185 cv, acoplado ao câmbio manual de cinco marchas no padrão dogleg.

Além do estado de conservação, o carro traz detalhes que reforçam seu valor histórico: o documento de registro ainda cita Senna como dono, e o compartimento do motor recebeu a assinatura de Niki Lauda em 2016, durante o GP da Austrália. Também permanecem intactos itens de época, como o rádio Becker Mexico, o kit de ferramentas e o extintor de incêndio original.

Veja também