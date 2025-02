Mercedes rara vendida por preço recorde se torna o segundo carro mais caro da história; veja top 10

A- A+

O famoso carro de Fórmula 1 Mercedes-Benz W 196 R Streamliner se tornou o segundo veículo mais caro do mundo, após ser arrematado em um leilão organizado pela RM Sotheby’s, na Alemanha, por um valor de 51,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 310 milhões). Assim, o modelo que fez sua fama ao superar a Ferrari 250 GTO, leiloada por 48, 27 milhões de euros (cerca de R$ 292 milhões) fica atrás apenas do “primo” Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe 1955, comprado por 135 milhões de euros (em torno de R$ 862 milhões).

O W 196 R é um marco do automobilismo mundial, chegou a alcançar 290 cv e atingir uma velocidade máxima de 300 lm/h. Além disso, como a marca alemã só produziu 14 unidades do modelo, ele se tornou uma raridade. O veículo leiloado pela RM Sotheby’s é ainda mais especial, por ser dirigido pelo histórico piloto argentino Juan Manuel Fangio, mas como dito anteriormente, ele ostenta o segundo lugar do ranking de carros mais caros do mundo. Então, quais serão os modelos que completam o Top 10?





Veja abaixo a lista dos 10 carros mais caros do mundo:

Mercedes-Benz 300 SLR (1955) — R$ 825 milhões

Mercedes-Benz W 196 R (1965) — R$ 310 milhões

Ferrari 330 LM/250 GTO (1962) — R$ 308 milhões

Ferrari 250 GTO (1962) — R$ 292 milhões

Ferrari 250 GTO (1962) — R$ 221 milhões

Ferrari 335 S (1957) — R$ 219 milhões

Ferrari 412 P Berlinetta (1967) — R$ 175,6 milhões

Mercedes-Benz W 196 R (1954) — R$ 172,1 milhões

Ferrari 290 MM (1956) — R$ 162,8 milhões

Ferrari 275 GTB/4 NART Spider (1967) — R$ 159,9 milhões

O que torna especial o W 196 R Streamliner?

São algumas as razões pelas quais um veículo se torna especial. Em relação ao W 196 R, uma delas são os nomes que o pilotaram, Stirling Moss e Juan Manuel Fangio. O carro também se torna especial pela exclusividade, pois embora a Mercedes-Benz tenha feito 14 unidades dele, apenas quatro contam com a carroceria Streamliner (que deixam as rodas à mostra). E apenas um deles foi colocado em leilão para proprietários particulares, o que o tornou alvo de enorme desejo pelos colecionadores.

