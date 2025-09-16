A- A+

LIVRE COMÉRCIO Mercosul-EFTA é passo importante na expansão de acordos comerciais do Brasil, dizem ministérios Segundo os ministérios, o acordo Mercosul-EFTA vai levar a um aumento de 152% da corrente

A assinatura do acordo de livre comércio entre Mercosul e Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA), nesta terça-feira, 16, representa um "passo importante na expansão da rede de acordos comerciais do Brasil".

A afirmação consta de nota conjunta dos ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), de Relações Exteriores (MRE) e da Agricultura e Pecuária (Mapa).

"Diante de um cenário externo desafiador, o Brasil reafirma seu interesse em, conjuntamente com os sócios do MERCOSUL, promover comércio baseado em regras e ampliar mercados para as empresas nacionais", diz a nota.

Segundo os ministérios, o acordo Mercosul-EFTA - somado ao já assinado acordo de livre comércio entre o bloco sul-americano e Cingapura e ao acordo entre Mercosul e União Europeia, ainda pendente de assinatura - vai levar a um aumento de 152% da corrente de comércio brasileira. "Trata-se da maior ampliação da rede de acordos comerciais do Brasil", diz o texto.

"Ademais, o Brasil está empenhado em concluir proximamente as negociações com os Emirados Árabes Unidos, em retomar as negociações com o Canadá e expandir os acordos existentes com México e Índia, entre outras frente negociadoras", continua a nota, acrescentando que o País está comprometido com o multilateralismo, desenvolvimento sustentável e cooperação internacional.

Veja também