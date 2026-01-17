A- A+

estimativa Mercosul-UE: acordo deve ter efeito positivo de 0,34% no PIB do Brasil, ou R$ 37 bi Estimativa foi divulgada pelo governo brasileiro

O governo brasileiro estimou neste sábado (17) que o acordo entre Mercosul e União Europeia (UE), que cria um dos maiores blocos econômicos do mundo, terá um efeito positivo de 0,34% sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do País, o que representa R$ 37 bilhões. A estimativa consta de factsheet divulgado pelo Executivo após a assinatura do pacto, ocorrida em cerimônia em Assunção do Paraguai.

Ainda de acordo com a simulação, o pacto também deve representar um aumento de 076% no investimento, o equivalente a R$ 13,6 bilhões; uma redução de 0,56% no nível de preços ao consumidor; assim como um aumento de 0,42% nos salários reais no País.

Já o impacto sobre importações e exportações totais, foi estimado da seguinte maneira: 2,46% sobre importações, o equivalente a R$ 42,1 bilhões; e 2,65% sobre exportações, o que representa R$ 52,1 bilhões.

O documento ressalta que os impactos estimados se baseiam nos resultados de simulação de equilíbrio geral dinâmico recursivo (GTAP-RD). Os valores em reais consideram o ano base de 2023 e os desvios porcentuais são estimados para o ano de 2044.

O Executivo também citou estimativas do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Segundo a pasta, o acesso a mercado facilitados pelos acordos do Mercosul com Singapura, a Associação Europeia de Livre Comércio (EFTA) e a União Europeia gerarão um aumento de R$ 67,6 bilhões no PIB e de R$ 25,3 bilhões nos investimentos, além de reduzir os preços ao consumidor brasileiro.

"Em conjunto, os três acordos promoverão um aumento das exportações de R$ 76,6 bilhões, ligeiramente maior que o aumento previsto das importações (R$ 72,6 bilhões)", registra ainda o texto.





