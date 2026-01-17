Sáb, 17 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
assinatura

Mercosul-UE: acordo é sinal a favor do comércio internacional em meio ao unilateralismo

Governo brasileiro comemorou assinatura do acordo na tarde deste sábado (17)

Reportar Erro
Lula e Ursula von der LeyenLula e Ursula von der Leyen - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O governo brasileiro afirmou neste sábado (17) que o acordo entre União Europeia (UE) e Mercosul, que cria um dos maiores blocos econômicos do mundo, é "resultado do esforço de expansão das redes comerciais" dos países latino-americanos e europeus.

"Em um contexto internacional de crescente protecionismo e unilateralismo comercial, o Acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico", registrou o Executivo em factsheet divulgado após a cerimônia de assinatura do acordo nesta tarde em Assunção, no Paraguai.

Leia também

• Acordo Mercosul-UE representa marco histórico, diz nota conjunta ministerial

• Mercosul-UE assinam acordo após quase 26 anos de negociação

• Em jornais da Europa e do Mercosul, Lula diz que acordo é resposta ao protecionismo

O documento destaca também que o pacto "acelera um ciclo virtuoso de inserção internacional" do Mercosul "ao ampliar o interesse de terceiros parceiros em negociar entendimentos com o bloco". Segundo o governo, o acordo traz importantes resultados comerciais em termos de acesso ao mercado europeu e atração de investimentos.

O documento ressalta os números globais pacto: Mercosul e UE reúnem cerca de 718 milhões de pessoas e Produto Interno Bruto (PIB) de aproximadamente US$ 22,4 trilhões de dólares.

 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter