MERCOSUL-UE

Acordo não seria firmado se não fosse dedicação de Lula, diz presidente paraguaio

Santiago Peña lamentou ausência do presidente brasileiro, mas reconheceu liderança do chefe do Executivo

Santiago Peña lamentou ausência do presidente brasileiro, mas teceu elogios ao chefe do ExecutivoSantiago Peña lamentou ausência do presidente brasileiro, mas teceu elogios ao chefe do Executivo - Foto: Luis Robayo/AFP

O presidente do Paraguai, Santiago Peña, afirmou neste sábado (17) que a ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cerimônia para assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia deixa "um sabor amargo". Na sequência, porém, enfatizou a importância de Lula para a concretização da parceria entre os blocos.

"Deixa um sabor amargo. Infelizmente é um sabor agridoce porque não podemos deixar de reconhecer, seria injusto não reconhecer a liderança que teve o presidente Lula da Silva em levar adiante as negociações", afirmou, em coletiva à imprensa, realizada após a assinatura do acordo.

Peña disse que o presidente brasileiro colocou um enorme impulso e energia nas negociações. "Hoje posso dizer que esse acordo não estaria sendo firmado em Assunção se não fosse pelo trabalho e pela dedicação de Lula", emendou.

O líder paraguaio afirmou ainda que teria adorado a presença de Lula, disse sentir sua ausência e observou que o brasileiro é seu amigo pessoal. Detalhou que o comparecimento de Lula não foi possível por questões de agenda e mencionou que o brasileiro terá muito compromissos em 2026, uma vez que será candidato à reeleição.


 

