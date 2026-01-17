Sáb, 17 de Janeiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado17/01/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Acordo comercial

Mercosul-UE/Lula: acordo criará oportunidades mútuas de emprego e geração de renda

Lula também agradeceu aos elogios feitos a ele pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

Reportar Erro
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apertam as mãos durante uma reunião no âmbito do acordo de assinatura entre a União Europeia e o Mercosul, no Palácio do ItamaratyA presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, apertam as mãos durante uma reunião no âmbito do acordo de assinatura entre a União Europeia e o Mercosul, no Palácio do Itamaraty - Foto: Mauro Pimentel/ AFP

O presidente Luiz Inácio Lula Silva afirmou na manhã deste sábado que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que será assinado neste sábado no Paraguai, representa a vitória do multilateralismo e trará benefícios para as populações dos países de ambas as regiões.

"Um marco histórico de fortalecimento do diálogo e do entendimento entre os blocos, que vai criar oportunidades mútuas de emprego, geração de renda, desenvolvimento sustentável e progresso econômico", afirmou o presidente, em publicação no X.

Leia também

• O que pode ficar mais barato para o brasileiro com o acordo UE-Mercosul? Veja lista

• Assinatura do acordo Mercosul-UE deve impulsionar agroindústria brasileira e diversificar parcerias

• Brasil e UE comemoram acordo UE-Mercosul como vitória do multilateralismo

Na mensagem, Lula também agradeceu aos elogios feitos a ele pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em publicação feita ontem, Von der Leyen afirmou, em inglês, que a liderança e o comprometimento do presidente brasileiro tornaram o acordo possível. "Muito obrigada por fazer história conosco. Entre a Europa e o Brasil, o melhor ainda está por vir. Compartilhamos a ambição de um mundo baseado em confiança, comércio e trabalho em equipe. É assim que melhor entregaremos para o nosso povo", disse.
 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter