A- A+

Acordo comercial Mercosul-UE/Lula: acordo criará oportunidades mútuas de emprego e geração de renda Lula também agradeceu aos elogios feitos a ele pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen

O presidente Luiz Inácio Lula Silva afirmou na manhã deste sábado que o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que será assinado neste sábado no Paraguai, representa a vitória do multilateralismo e trará benefícios para as populações dos países de ambas as regiões.

"Um marco histórico de fortalecimento do diálogo e do entendimento entre os blocos, que vai criar oportunidades mútuas de emprego, geração de renda, desenvolvimento sustentável e progresso econômico", afirmou o presidente, em publicação no X.

Na mensagem, Lula também agradeceu aos elogios feitos a ele pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

Em publicação feita ontem, Von der Leyen afirmou, em inglês, que a liderança e o comprometimento do presidente brasileiro tornaram o acordo possível. "Muito obrigada por fazer história conosco. Entre a Europa e o Brasil, o melhor ainda está por vir. Compartilhamos a ambição de um mundo baseado em confiança, comércio e trabalho em equipe. É assim que melhor entregaremos para o nosso povo", disse.



Veja também