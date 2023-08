Mês dos pais: Shoppings de Pernambuco investem em brindes e programações especiais

A- A+

Os shoppings de Pernambuco têm feito diversas promoções, eventos e programações especiais para o dia dos pais, que acontece no próximo domingo (13), a fim de atrair o público às compras. Os incentivos vão desde brindes para quem comprar determinado valor até atrações para atrair clientes para os centros comerciais.

De 3 a 13 de agosto, ou até durar o estoque, os clientes que forem ao Shopping Tacaruna e comprarem a partir de R$350 poderão participar da promoção e levar para casa um copo térmico personalizado com abridor de garrafas acoplado a tampa. Para ganhar o brinde, basta apresentar as notas fiscais no balcão de trocas. Dois ou mais comprovantes poderão ser somados durante o período da promoção, a fim de somar R$350. Porém, a participação é limitada a um brinde por CPF. A promoção também é válida para as compras na plataforma de vendas digital do shopping Tacaruna (www.tacarunaonline.com.br), nesse caso, as compras devem ser a partir de R$200.

O Shopping Guararapes também lançou uma promoção, disponível do dia primeiro ao dia 13 de agosto, ou até durar o estoque. Para celebrar o Dia dos Pais, os clientes que realizarem compras a partir de R$350 nas lojas físicas ou de R$175 no site guararapesonline.com.br, poderão levar um brinde composto por um desodorante corporal masculino essencial de 100ml e um shampoo masculino essencial de 100ml da natura. A retirada dos brindes é limitada a um CPF e para participar, basta realizar as compras dentro do período da promoção.

O shopping Plaza lançou também a promoção para estimular as vendas. Nas compras a partir de R$200, em qualquer loja do Plaza online, o cliente pode ganhar uma colônia Fraganzza for Men da Ciao. A promoção é válida até o dia 31 de agosto ou até durar o estoque.

Os consumidores que forem ao Caruaru Shopping nos dias 4, 5, 6, 11, 12 e 13 de agosto, poderão participar do evento “Diversão entre pais e filhos”, que acontecerá próximo a praça de alimentação, nas sextas, das 15h às 18h e aos sábados e domingos, das 13h às 18h. Durante o evento os clientes poderão aproveitar uma série de jogos clássicos e modernos, como o UNO, xadrez, dama, dominó, ludo, pebolim e sinuca.

Segundo o gerente de marketing do Caruaru shopping, Walace Carvalho, o evento foi pensado para proporcionar um momento de conexão entre pais e filhos de todas as idades. “A participação é gratuita e aberta a todos os visitantes do centro de compras e convivência”, disse Walace Carvalho.

Atividades gratuitas e shows também serão oferecidas pelo shopping Patteo Olinda. Durante o mês de agosto nos dias 5, 6, 12 e 13, das 15h às 20h, pais e filhos poderão desfrutar do projeto “Sunset na Varanda” que levará para a varanda panorâmica do piso L3, shows e atividades gratuitas para a família curtir um momento especial. Nos dias 5 e 13 de agosto, o cantor e compositor pernambucano Thiago Quintino, levará o blues e o rock para o Patteo Olinda.

No dia 6 de agosto, o público poderá aproveitar o repertório de músicas de grandes compositores nacionais e internacionais na voz da cantora Lucibaby. Já no dia 12 de agosto o show fica por conta de Lu Maciel, que levará um show que passeia pelo chorinho, forró, samba, frevo e pagode. Todas as apresentações terão início às 16h. Além dos shows, o “Sunset na Varanda” conta com jogos em tamanho gigante como dama, dominó e futebol de botão, barraquinhas de comidas e bebidas e uma feira de vinil.

Veja também

CPI das Americanas Diretor não depõe, e presidente da comissão pede condução coercitiva