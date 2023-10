Mesas redondas no Rec'n´Play vão discutir de inteligência a equidade racial

A- A+

Na edição 2023 do REC´n´Play - evento promovido pelo Porto Digital em parceria com diversos outras entidades e que acontece de 18 a 21 de outubro, no Recife Antigo - diversos temas serão discutidos em mesas redondas.

Mostrando que a pauta do Festival é bastante ampla, os assuntos em pautas dessa vez serão: Empreendedorismo, Marketing do Futuro, Diversidade, Inclusão, Responsabilidade Social, Economia Criativa, Inteligência Artificial, Comunicação, Desenvolvimento de Jogos, Ecossistemas de Inovação, TECH, Healthtech, GovTech, Sustentabilidade, Meio Ambiente, Diversidade e inclusão, LGBTQIAPN+, Turismo, Varejo, Agritech, Equidade Racial, Periferias e Segurança Pública.

A programação, que já tem confirmados nomes de peso nesses mais diversos segmentos, como Pierre Lucena, presidente do Porto Digital; Silvio Meira, cientista-chefe da TDS Company; Rosário Pompéia, sócia fundadora da LeFil; Claudio Marinho, diretor da Porto Marinho Ltda; Viviane Guimarães, diretora de Negócios e Clientes do Grupo Morada; Thiago Rebello, COO do Grupo Ri Happy (Ri Happy e PB Kids); Bernardo Cupertino Leão, diretor de Marketing do Magazine Luiza; o comunicador Marcelo Tas e João Brant, presidente da Anatel.

As mesas, como toda a programação do REC'n'Play, estarão distribuídas durante todos os dias do festival por diversos pontos do Recife Antigo.

Entre eles, a Livraria Jaqueira, o Cesar School Brum, Cais do Sertão, Escola Técnica Porto Digital, Centro de Artesanato e o Cinema do Porto. Todas as atividades do Carnaval do Conhecimento, realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae, são gratuitas, mas é preciso se inscrever previamente.

INSCRIÇÕES - Os interessados em vivenciar essa experiência já podem acessar o site http://recnplay.pe e se inscrever gratuitamente. Com esse cadastro, os participantes terão acesso às atividades de educação, negócios, experiências e entretenimento do evento.

A inscrição será unificada e válida para toda a programação. No entanto, é importante ressaltar que a participação em cada atividade dependerá da lotação das salas, seguindo o critério de ordem de chegada.

