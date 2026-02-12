A- A+

Economia Mesmo com exceções, estatais devem ter déficit de R$ 1 bilhão em 2026

Mesmo com uma série de exceções, o governo prevê um déficit primário de R$ 1,074 bilhão das estatais em 2026, de acordo com o decreto de programação orçamentária e financeira deste ano, divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério do Planejamento.

Desconsiderando os resultados de Petrobras e ENBPar, que não contam para a meta, o rombo esperado é R$ 15,308 bilhões.

Desse total, porém, são descontados R$ 4,234 de investimentos das empresas públicas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e R$ 10 bilhões para empresas que possuam plano de reequilíbrio econômico-financeiro. Essa última exceção foi incluída no final da tramitação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO), em dezembro do ano passado, para reduzir o impacto da crise dos Correios no Orçamento.

Segundo o Banco Central, em 2025, o déficit foi de R$ 5,13 bilhões.

Em 2025, devido aos problemas dos Correios, foi necessária uma compensação do Orçamento Fiscal de R$ 3 bilhões para impedir que houvesse descumprimento da meta das estatais.

Para este ano, a expectativa é de que o rombo dos Correios chegue a R$ 8,2 bilhões. O pior resultado primário deve ser, no entanto, da Empresa Gerencial de Projetos Navais (Emgepron), deficitário em R$ 17,8 bilhões, seguido de Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (HEMOBRÁS), com déficit de R$ 8,5 bilhões.

O decreto destaca ainda os resultados da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO), deficitário em R$ 4,360 bilhões, da SERPRO (-R$ 3,564 milhões), da Autoridade Portuária de Santos (-R$ 2,421 milhões); e da Companhia Docas do Pará (-R$ 2,106 milhões).

O Ministério da Gestão, responsável pela coordenação de estatais, no entanto, costuma destacar que o resultado primário não é o melhor parâmetro para avaliar a saúde financeira de empresas, e sim o resultado contábil. Segundo a pasta, um déficit em uma empresa pode significar o aumento de investimentos no ano em questão.

