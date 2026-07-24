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Economia Mesmo com petróleo perto de US$ 100, governo não prevê retomada de subsídio do diesel de R$ 0,35 Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, apesar da nova escalada do óleo no mercado internacional, os preços internos ainda não justificam esse movimento

O governo Luiz Inácio Lula da Silva não prevê neste momento a retomada do subsídio de R$ 0,35 por litro do diesel, que foi encerrado em junho, mesmo com o retorno da cotação do barril do petróleo à marca de US$ 100.

Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, apesar da nova escalada do óleo no mercado internacional, os preços internos ainda não justificam esse movimento, sobretudo porque o governo ainda mantém a subvenção de R$ 1,12 por litro do diesel.

— Considerando nossa estratégia de suavização, entendemos que é importante manter o subsídio de R$ 1,12, que já nos demanda forte esforço fiscal, mas não a retomada do subsídio de R$ 0,35 até o momento.

A subvenção foi retirada em um momento em que estava valendo um cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã na guerra no Oriente Médio e se considerava, inclusive, o encerramento do conflito. Com isso, o preço do petróleo havia retornado a um patamar mais parecido à cotação do período anterior ao conflito.

Nesse contexto, o governo anunciou a intenção de retirar gradualmente as subvenções, começando com a do diesel. Logo depois, no entanto, os ataques foram reiniciados, retomando a trajetória de alta do petróleo.

Dessa forma, o governo já decidiu, inclusive, renovar por um mais um mês o subsídio de R$ 0,44 por litro da gasolina, que tem custo mensal de R$ 1,3 bilhão. Também tem sido mantida a subvenção de R$ 1,12 por litro do diesel, ao custo de R$ 5,5 bilhões por mês.

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