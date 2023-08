A- A+

Selic Mesmo com queda da Selic, Brasil se mantém como campeão dos juros reais em ranking de 40 países País tem taxa de 7,54% e está à frente do México, Colômbia e Chile

Mesmo com o corte de 0,5 ponto percentual na Selic, o Brasil manteve a primeira posição no ranking global de juros reais. Após a redução, a taxa de juros reais brasileira é de 6,68%. O Brasil manteve o pódio de campeão dos juros reais pela sétima reunião consecutiva do Comitê de Política Monetária (Copom).

O cálculo foi feito pelo site Moneyou, que considera a expectativa de inflação para os próximos 12 meses, e engloba 40 países. Em segundo lugar, aparece o México com taxa de juros real de 6,64%, seguido da Colômbia, com taxa real de 6,15%. Outro país latino-americano aparece na quarta posição: o Chile, com juros de 4,60%.

Para o economista Jason Vieira, responsábel pela elaboraçaõ do ranking, ainda há problemas na condução da política global. Com o encaminhamento do arcabouço fiscal e reforma tributária, o Brasil reduziu parte das dúvidas na ancoragem das expectativas de inflação.

Mas os Estados Unidos elevaram novamente os juros após uma pausa e continuam a registrar pressões no mercado de trabalho, apesar de uma série de indicadores econômicos negativos.

Já o Banco Central Europeu (BCE) elevou os juros em julho, enquanto a Ásia preserva parte de suas medidas estimulativas, com a China prometendo novos incentivos à economia.

Veja os países com maiores juros reais

1) Brasil: 6,68%

2) México: 6,64%

3) Colômbia: 6,15%

4) Chile: 4,60%

5) África do Sul: 3,82%

6) Filipinas: 3,80%

7) Indonésia: 3,63%

8) Hong Kong: 2,83%

9) Reino Unido: 2,36%

10) Israel: 2,23%

Fonte: Moneyou

