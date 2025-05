A- A+

BALANÇO Mesmo com restrições à China, Nvidia supera US$ 44 bi em vendas no 1º trimestre Lucro por ação chegou a US$ 0,96, acima do esperado pelos analistas. Impacto das barreiras comerciais foi menor do que o previsto no mês passado

As vendas da Nvidia alcançaram US$ 44,1 bilhões no primeiro trimestre, reportou a empresa, apesar das proibições do governo Trump à venda dos chips modelo "H20" para a China. O valor veio acima do esperado pela estimativa média do mercado, de US$ 43,3 bilhões.

Trata-se de um avanço de 12% em relação ao último trimestre, e um aumento de 69% em relação ao ano anterior, conforme resultado financeiro publicado nesta quarta-feira.

O que foi considerado um resultado sólido levou as ações da fabricante de chips a subir 5% nas negociações após o fechamento do mercado. As ações da Nvidia fecharam mais cedo a US$ 134,81 em Nova York, permanecendo praticamente estáveis em 2025.

O lucro por ação surpreendeu os investidores e chegou a US$ 0,96 após o ajuste por uma baixa contábil de US$ 4,5 bilhões relacionada à perda de volume na China. O recuo foi menor que os US$ 5,5 bilhões previstos pela empresa no mês passado. A expectativa da empresa, porém, é de uma baixa de US$ 8 bilhões na mesma rubrica no segundo trimestre.

— O relatório de ganhos da Nvidia desta quarta-feira é crucial não apenas para a própria empresa, mas para todo o mercado de ações, pois pode renovar o otimismo dos investidores de forma geral e ajudá-los a focar no poder da inteligência artificial, em vez das manchetes vindas de Washington sobre tarifas e impostos — disse James Demmert, analista da Main Street Research.

Outros analistas concordaram que, a partir da apresentação dos resultados financeiros do início de 2025, é possível dizer que a empresa conseguiu, em grande parte, equilibrar o buraco em seus negócios causado pelas restrições comerciais impostas pelo governo Trump à China.

A unidade de data center — uma divisão que, sozinha, é maior do que todas as rivais mais próximas da Nvidia somadas — teve vendas de US$ 39,1 bilhões, ligeiramente abaixo da estimativa média de US$ 39,2 bilhões.

As vendas relacionadas a games — que já foram o principal negócio da Nvidia — foram de US$ 3,8 bilhões, acima da projeção média dos analistas de US$ 2,85 bilhões. Já o setor automotivo registrou US$ 567 milhões.

Empresa traz perspectiva otimista e acelera produção de chips

A fabricante apresentou uma previsão otimista de receita para o trimestre atual, mesmo com a desaceleração na China pesando sobre os resultados. As vendas devem chegar a cerca de US$ 45 bilhões no segundo trimestre fiscal, que vai até julho, disse a empresa na quarta-feira.

O número já inclui a perda de aproximadamente US$ 8 bilhões em receita da China devido aos controles de exportação. A previsão ficou alinhada às estimativas dos analistas, segundo dados compilados pela Bloomberg.

