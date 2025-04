A- A+

TECNOLOGIA Meta acirra disputa com ChatGPT e lança aplicativo próprio de IA Empresa afirmou que app usará dados compartilhados pelos usuários no Facebook e no Instagram para dar respostas 'personalizadas'

Depois de integrar sua assistente de inteligência artificial às redes sociais, a Meta anunciou nesta terça-feira que terá um aplicativo próprio de IA. O app, que acirra a disputa com o ChatGPT, foi apresentado durante a LlamaCon, evento da empresa voltado para desenvolvedores.

O aplicativo foi desenvolvido com o modelo Llama 4, que é o “cérebro” por trás do sistema. A Meta aposta que um dos diferenciais do aplicativo será a integração com dados já compartilhados pelos usuários no Facebook ou Instagram o que tornará as respostas “mais relevantes”, já que estão baseadas “em informações que você já escolheu compartilhar nos produtos da Meta”.



O lançamento irá acontecer inicialmente nos Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Não há previsão para o aplicativo chegar ao Brasil. Em nota, a empresa firmou que está trabalhando com recursos como multimodalidade, voz e personalização “para mais pessoas ao redor do mundo”, mas que ainda não tem um cronograma sobre a expansão do app, que irá acontecer de forma gradual.

Entre as funcionalidades do aplicativo, estão as conversas com voz, geração e edição de imagens e busca de informações na internet em tempo real, como fazem outras IAs. O app terá também uma espécie de “feed”, como nas redes sociais, chamado de Discover. No espaço, os usuários poderão compartilhar sugestões de uso da inteligência artificial.

Na opção de voz, a IA terá um modo de “conversa” que, ao ser ativado, apresenta uma interação mais natural. Essa versão, que está em desenvolvimento, não tem acesso à internet ou a informações em tempo real “e pode apresentar falhas”, segundo a empresa. O recurso será disponibilizado inicialmente nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

A versão para desktop da Meta AI também foi atualizada, ganhando interações por voz e, em alguns países, testes de novas ferramentas como um editor de documentos com suporte a exportação em PDF.

