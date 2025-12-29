A- A+

TECNOLOGIA Meta anuncia acordo de incorporação da Manus AI em estratégia para expandir oportunidades em IA Os termos financeiros do negócio entre a Meta e a Manus AI não foram revelados

A Meta anunciou que está incorporando a startup Manus AI para desbloquear oportunidades para empresas em seus produtos.



"A Manus desenvolveu um dos principais agentes autônomos de uso geral, capaz de executar de forma independente tarefas complexas como pesquisa de mercado, programação e análise de dados", diz a Meta em comunicado divulgado nesta segunda-feira.

Os termos financeiros do negócio não foram revelados.



A Manus lançou seu primeiro Agente de IA Geral no início deste ano e já processou mais de 147 trilhões de tokens e criou mais de 80 milhões de computadores virtuais, segundo a Meta. "Planejamos expandir esse serviço para muito mais empresas".



A Meta irá operar e vender o serviço Manus, além de integrá-lo em seus produtos para consumidores e empresas, incluindo no Meta AI, afirmou a companhia.

