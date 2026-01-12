Meta anuncia ex-assessora de Trump como presidente e vice-presidente do Conselho

A- A+

REDES SOCIAIS

A Meta, controladora do Facebook, anunciou nesta segunda-feira (12) que nomeou Dina Powell McCormick como sua presidente e vice-presidente do Conselho de Administração. McCormick foi assessora do presidente dos EUA, Donald Trump, que elogiou a escolha da executiva.

"Parabéns a Dina Powell McCormick, que acaba de ser nomeada a nova presidente da Meta. Uma ótima escolha de Mark Zuckerberg!!! Ela é uma pessoa fantástica e muito talentosa, que serviu ao governo Trump com força e distinção!", disse Trump, em seu perfil na Truth Social.

McCormick ingressou no conselho da Meta em abril, mas deixou o cargo em dezembro.

Em sua nova função, a Meta informou que ela fará parte da equipe de gestão da companhia e ajudará a orientar a estratégia e a execução dos negócios.

Em nota, o CEO da Meta, Mark Zuckerberg também elogiou McCormick, destacando a experiência dela "nos mais altos níveis das finanças globais, combinada com seus relacionamentos profundos ao redor do mundo".

