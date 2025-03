A- A+

TECNOLOGIA Meta anuncia início de testes de "Notas de Comunidade", substitutas da checagem de fatos Novo recurso passará a ser aplicado em plataformas do grupo no dia 18 de março

A gigante das mídias sociais Meta anunciou nesta quinta-feira que começará a testar seu novo recurso "Notas de Comunidade" em suas plataformas em 18 de março, à medida que se afasta da verificação de fatos de terceiros para uma abordagem de crowdsourcing de moderação de conteúdo.

O presidente-executivo da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o novo sistema em janeiro, num novo aceno ao governo Trump, além da nomeação de um republicano como chefe de política pública da empresa.





A mudança de sistema ocorreu após anos de críticas de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, entre outros, de que vozes conservadoras estavam sendo censuradas ou abafadas sob o pretexto de combater a desinformação. Verificadores de fatos profissionais sempre rejeitaram as alegações veementemente.

A Meta também reduziu suas iniciativas de diversidade e relaxou as regras de moderação de conteúdo no Facebook e no Instagram, principalmente em relação a certas formas de discurso hostil.

