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REDES SOCIAIS Meta anuncia novo aplicativo de mensagens do Instagram, o Direct Aplicativo funciona com ou sem conta na rede social, e está sendo disponibilizado gradualmente na Turquia e na Tailândia. Ferramentas incluem efeitos de voz, figurinhas e desenho no chat

A Meta anunciou o lançamento de um novo aplicativo de mensagens independente do Instagram, o Direct, que conta com ferramentas projetadas para deixar os chats mais personalizados, como marcação, notas, adesivos, efeitos de voz, temas, criação de figurinhas e possibilidade de desenhar diretamente no chat das conversas.

O novo aplicativo mira conversas individuais ou em grupos com amigos e familiares, e poderá ser usado por pessoas com ou sem contas no Instagram. Por enquanto, o Direct está sendo disponibilizado gradualmente na Turquia e na Tailândia para Android e iOS.

"As pessoas usam aplicativos de mensagens para manter contato com amigos e familiares, e criamos o Direct para oferecer um espaço dedicado a essas relações próximas", afirma a Meta.

Apenas os contatos do usuário e as pessoas com quem este já tem uma conexão podem iniciar conversas ou adicionar a grupos. Segundo a Meta, dona do Instagram, Whatsapp e Facebook, também será possível denunciar, bloquear, restringir ou remover contatos a qualquer momento.

"Tomaremos providências caso alguém viole nossas regras", ressaltou a empresa de Mark Zuckerberg.

O cadastro no aplicativo poderá ser feito com e-mail ou telefone. Quem já tem uma conta no Instagram poderá usar o mesmo usuário e a mesma senha, sincronizando as conversas existentes entre os dois apps.

Para fazer uso do Direct, será preciso ter a partir de 13 anos. Se a idade não for verificada, a conta será excluída, diz a empresa.

A Meta informou que as ferramentas de supervisão da empresa para pais, que permitem visualizar com quem os adolescentes estão trocando mensagens, ajustar configurações de segurança e definir limites diários de uso, também estarão disponíveis.

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