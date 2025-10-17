A- A+

tecnologia Meta anuncia novos controles parentais de IA após investigação da Comissão de Comércio dos EUA Segundo a controladora do Facebook e do Instagram, os pais poderão desativar os chats com personagens de IA, bloquear personagens específicos e ter acesso a informações sobre o que os filhos estão discutindo

A Meta anunciou nesta sexta-feira novos recursos de segurança que permitirão aos pais ver e gerenciar como seus filhos adolescentes interagem com personagens de inteligência artificial nas plataformas da empresa, informa reportagem da CNBC.

De acordo com a empresa, os pais poderão desativar completamente os chats com personagens de IA, bloquear personagens específicos e ter acesso a informações sobre o que seus filhos estão discutindo nos chatbots da Meta.

A empresa de Mark Zuckerberg, no entanto, informou que esses novos controles ainda estão sendo desenvolvidos, acrescentando que o lançamento está previsto para o início de 2026.

Segundo a reportagem, os novos controles parentais foram lançados após a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos (FTC, em sua sigla em inglês) abrir uma investigação sobre várias empresas de tecnologia, entre elas a Meta, controladora do Facebook, Instagram e WhatsAPP, para avaliar como a IA pode prejudicar crianças e adolescentes.

De acordo com um comunicado, a FTC afirmou que deseja entender quais medidas essas empresas adotaram para “avaliar a segurança desses chatbots quando atuam como companheiros” desses jovens.

No início desta semana, a Meta já havia anunciado novas atualizações de segurança relacionadas à IA, lembra a CNBC. A empresa afirmou que seus chatbots de IA não devem responder a adolescentes com mensagens “inadequadas para a idade, que pareceriam fora de lugar em um filme classificado como para menores de 13 anos”, e que essas mudanças já estão sendo implementadas nos Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Canadá.

Ainda de acordo com a empresa, os pais já podem definir limites de tempo para o uso dos aplicativos e verificar se seus filhos adolescentes estão conversando com personagens de IA. A empresa acrescentou que os adolescentes só podem interagir com um grupo selecionado de personagens de IA.

