Meta anuncia processos contra deepfakes no Brasil e na China
Deepfakes, imagens hiper-realistas falsas geralmente criadas com inteligência artificial, são usados nas redes sociais para desinformar, aplicar golpes ou criar imagens sexualizadas de pessoas
A Meta anunciou ações judiciais contra várias pessoas e empresas que usam as imagens de celebridades com deepfakes para vender produtos em suas plataformas, informou o grupo de tecnologia americano em um comunicado.
Os deepfakes, imagens hiper-realistas falsas geralmente criadas com inteligência artificial, são usados nas redes sociais para desinformar, aplicar golpes ou criar imagens sexualizadas de pessoas.
A Meta, empresa matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp, apresentou ações contra quatro anunciantes "que se fizeram passar por celebridades e marcas muito conhecidas para enganar e fraudar as pessoas", explica o comunicado.
No Brasil, a companhia processou Daniel de Brites por "uma operação de estelionato que utilizou deepfakes de um médico de grande prestígio para anunciar produtos de saúde sem aprovação regulatória".
Leia também
• CPI questiona Meta sobre lucros da bigtech com o crime na internet
• Meta fecha acordo para comprar milhões de chips da AMD
• OpenClaw apagou todos os mails de uma diretora da Meta
Além disso, Brites "vendeu cursos em que ensinava as mesmas táticas", segundo a Meta.
O portal UOL denunciou em 2025 a prática e mostrou como Brites prometia a seus alunos ganhos de 1.000 reais por dia.
O médico Drauzio Varella é uma das figuras públicas que foram alvo de falsificação por Brites e afirmou que as ações judiciais da Meta são insuficientes.
"Uma gota d'água em um oceano de estelionato contra a saúde pública", declarou o médico ao jornal O Globo.
"São sócios da fraude. Eles ganham bilhões para realizar essa divulgação e fazer com que o vídeo chegue na maior quantidade de pessoas", acrescentou.
A empresa americana também processou Vitor Lourenço de Souza e Milena Luciani Sanchez por práticas semelhantes no Brasil.
Na China, a Meta processou a Shenzhen Yunzheng Technology, uma empresa que se passava por celebridades para convencer pessoas a aderirem aos "chamados grupos de investimento".
A companhia vietnamita Lý Văn Lâm também foi alvo de uma ação da Meta por publicar anúncios fraudulentos de bolsas da marca de luxo Longchamp.