A- A+

Tecnologia Meta apresenta novo modelo de IA e diz estar entre líderes do setor Empresa investiu bilhões de dólares em uma reformulação completa de suas atividades de IA para alcançar os dois laboratórios de São Francisco que lideram a corrida no setor nos Estados Unidos

A Meta apresentou nesta segunda-feira (12) dois novos modelos de inteligência artificial (IA) de ponta, chamados Wonder e Wonder Full, que, segundo a empresa, oferecem desempenho semelhante ao do ChatGPT, da OpenAI, e do Claude, da Anthropic.

“Muse Spark foi nossa primeira família de modelos, e agora o Muse Wonder é uma classe de modelos muito maior e mais avançada que nos coloca na vanguarda”, escreveu o diretor-executivo Mark Zuckerberg no X.

Há pouco mais de um ano, a Meta investiu bilhões de dólares em uma reformulação completa de suas atividades de IA para alcançar os dois laboratórios de São Francisco que lideram a corrida no setor nos Estados Unidos, com o Google à espreita.

Segundo testes da própria Meta, o Muse Wonder supera os modelos mais recentes da OpenAI e da Anthropic em diversos critérios.

A Artificial Analysis, uma das empresas especializadas na avaliação de modelos de IA, posiciona o sistema entre os mais eficientes do mercado.

Disponível para desenvolvedores desde segunda-feira, o novo modelo passará a alimentar “em breve” o assistente Muse, começando pelos assinantes do serviço pago, segundo a Meta.

Lançado no início de setembro nos Estados Unidos, o Muse é um assistente de IA capaz de reservar viagens, enviar e-mails e realizar compras.

O anúncio ocorre em um momento em que o Vale do Silício está dividido sobre o ritmo adequado de desenvolvimento da IA, após uma série de incidentes nos quais alguns modelos escaparam ao controle de seus criadores.

Veja também