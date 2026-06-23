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TECNOLOGIA Meta apresenta novos óculos inteligentes mirando preços mais baixos; conheça Novos acessórios são US$ 80 mais baratos e não levam as marcas Ray-Ban e Oakley

A Meta revelou nesta terça (23) uma nova linha de óculos inteligentes, com foco em preços mais baixos. Ainda indisponíveis no Brasil, o acessório chega ao mercado americano por US$ 300, mais barato do que a linha anterior da companhia que custa US$ 380 — no Brasil, a linha anterior sai a partir de R$ 3,3 mil.

Os novos acessórios também serão produzidos em parceria com a EssilorLuxottica, mas há uma diferença fundamental, que permitiu a queda de preços: eles não levam as marcas Ray-Ban e Oakley, como acontecia anteriormente. Desta vez, os novos óculos levarão apenas a marca da empresa fundada por Zuckerberg.

O movimento para abocanhar mais consumidores faz sentido, já que óculos inteligentes se mostraram a primeira classe de eletrônicos a ter sucesso na era da inteligência artificial (IA). Segundo a consultoria IDC, as vendas de óculos inteligentes ao varejo cresceram 167% no primeiro trimestre de 2026 em comparação com o mesmo período do ano passado. A Meta tem 69,2% deste mercado, mas a competição deve se acirrar nos próximos meses.

Em maio, Samsung e Google revelaram parcerias com as marcas Gentle Monster e Warby Parker para óculos inteligentes turbinados pelo Android e o Gemini — os aparelhos estão prometidos para o segundo semestre. O sucesso da categoria também alimenta rumores de que a Apple entrará neste mercado em breve.

A Meta vendeu mais de 7 milhões de pares ao longo do ano de 2025. Esse volume representa um salto expressivo, mais que triplicando os cerca de 2 milhões de pares vendidos no período acumulado entre 2023 e 2024. Para 2026, a Meta planejava dobrar a produção de óculos inteligentes, visando atingir uma capacidade anual de 20 milhões de unidades até o fim do ano.



Em termos tecnológicos, a nova linha é muito parecida com os óculos que levam a marca Ray-Ban: leva câmera embutida, faz reconhecimento de objetos, traduz idiomas e toca música e atende ligações. De novo, o aparelho tem acesso nativo à Muse Spark, novo modelo de IA da companhia, que foi lançada em abril par turbinar a Meta AI, a plataforma de IA da Meta — os atuais óculos passarão por atualização para acessar o novo "cérebro".

Para o design, a Meta lançou três tipos de armação, uma delas em parceria com a influenciadora Kylie Jenner. São sete cores: preto clássico, tartaruga clássico, verde corrida, linho, merlot, mogno e arenito, com opções de lentes de sol, Transitions®, polarizadas e transparentes desenvolvidas pela EssilorLuxottica. No total, são 26 opções de modelos.

Não há informações sobre a chegada dos novos óculos ao Brasil, mas ele já está à venda nos seguintes países: EUA, Reino Unido, Canadá, França, Itália, Espanha, Alemanha, Irlanda, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Áustria, Bélgica, Holanda, Suíça e Austrália.



Privacidade assusta

Ao mesmo tempo em que tenta popularizar os óculos, a Meta é criticada pelas supostas violações à privacidade que os acessórios podem promover. Em outubro de 2025, o site 404 Media mostrou como donos dos óculos estavam registrando imagens de casas massagem sem autorização.

Apesar de a Meta incluir um LED que indica a ativação da câmera e afirmar que proíbe a violação da privacidade de usuários, a companhia de cruzeiros MSC proibiou os passageiros de usarem óculos inteligentes nas áreas públicas dos navios. A justificativa é que esses dispositivos podem violar a privacidade dos hóspedes, que podem ser facilmente filmados em momentos indesejados.

Atualmente, criadores de conteúdo passaram a publicar pegadinhas em redes sociais registradas com óculos do tipo. Já em março, a Meta foi processada na Califórnia por supostamente expor pessoas em situações íntimas ao liberar o acesso de funcionários terceirizados a imagens geradas por seus óculos inteligentes. Os registros incluiriam pessoas no banheiro e em relações sexuais, além de dados bancários e mensagens privadas.

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