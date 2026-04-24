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Tecnologia Meta assina acordo multibilionário com Amazon para usar chips em inteligência artificial Empresas não informaram os termos financeiros nem a duração exata do acordo

A Meta e a Amazon fecharam um acordo multibilionário, com duração de vários anos, pelo qual a controladora do Facebook utilizará dezenas de milhões de núcleos de chips Graviton, da Amazon Web Services (AWS), para dar suporte a seus agentes de inteligência artificial (IA) e outras iniciativas na área. O acordo prevê possibilidade de expansão conforme as capacidades de IA da Meta cresçam, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira, 24.

As empresas não informaram os termos financeiros nem a duração exata do acordo. A vice-presidente e engenheira sênior da Amazon, Nafea Bshara, afirmou que o contrato terá duração de três a cinco anos, segundo o The Wall Street Journal.

Ela também disse que a maior parte das dezenas de milhões de núcleos Graviton da AWS ficará localizada nos EUA.

Ainda de acordo com o comunicado, o AWS Graviton5 é construído com tecnologia de chip de 3 nanômetros - um processo de fabricação que produz processadores menores e mais eficientes.

Às 9h49 (de Brasília), a ação da Amazon subia 1,93% e a da Meta tinha alta de 0,27% no pré-mercado de Nova York.



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