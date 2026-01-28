Meta aumenta o lucro em 20% no primeiro ano de alinhamento a Trump

A- A+

A Meta aumentou o lucro no primeiro ano em que esteve alinhada ao governo de Donald Trump. A gigante anunciou nesta quarta (28) que teve lucro de US$ 83,2 bilhões em 2025, crescimento de 20% em relação aos US$ 69,3 bilhões registrados em 2024. Já a receita teve aumento de 22%, chegando a US$ 200,9 bilhões.

O resultado ocorre um ano após Zuckerberg se alinhar com o governo Trump. No ano passado, o bilionário foi presença constante em eventos públicos com o presidente americano, incluindo lugar de destaque na posse, em janeiro, e um jantar na Casa Branca, em setembro.

Ao longo do ano, o chefe da companhia também tomou medidas que agradam Trump, incluindo o fim da checagem de fatos nos EUA e a extinção de programas de inclusão e diversidade. No começo de 2025, a Meta nomeou Dana White, aliado de longa data de Trump e presidente do Ultimate Fighting Championship, para integrar seu conselho de administração. A empresa também colocou Joel Kaplan, lobista do partido republicano, no comando da área de políticas públicas, em substituição de Nick Clegg.

Em novembro, a empresa se comprometeu a investir US$ 600 bilhões até 2028 na construção de infraestrutura de centros de dados — o investimento em data centers se tornou uma das principais bandeiras do governo Trump para simbolizar avanço econômico e tecnológico

De fato, a Meta tenta reencontrar novo fôlego no setor após derrapar em 2025. O seu principal grande modelo de linguagem (LLM), o Llama 4, não conseguiu acompanhar os avanços e a popularidade do GPT-5, da OpenAI, e do Gemini 3, do Google.

Os resultados forçaram a companhia a reestruturar sua divisão de IA, trocando a liderança do pesquisador Yann LeCun, um dos nomes mais importantes da história do setor, pelo jovem Alexandr Wang, fundador da startup Scale AI, comprada pela Meta em outubro de 2025 por US$ 14,3 bilhões.

