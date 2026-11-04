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TÍTULOS Meta busca arrecadar 8,25 bi de euros em sua estreia na emissão de títulos na moeda europeia Emissão atrai demanda recorde de 53 bilhões e ocorre um dia após a companhia captar US$ 15 bilhões no mercado americano

A Meta Platforms lançou nesta quarta-feira, 4, uma emissão de títulos em euros dividida em seis séries, segundo dados da LSEG. A oferta inclui papéis com vencimentos em 4, 6, 8, 12, 18 e 38 anos e tem o objetivo de arrecadar mais de 8,25 bilhões de euros.

Segundo a Bloomberg, a controladora do Facebook atraiu 53 bilhões de euros em demanda, estabelecendo um recorde para uma emissão corporativa na Europa.

A operação em euros ocorre um dia após a empresa de Mark Zuckerberg captar US$ 15 bilhões no mercado americano, em uma oferta em dólares estruturada em cinco séries.

Para analistas da CreditSights, a emissão em euros "oferece um ponto de entrada favorável"! e amplia as opções para investidores europeus aumentarem exposição ao setor de tecnologia. "A emissão de dívida em euros da Meta em seis tranches oferece uma oportunidade para os investidores em euros diversificarem suas participações em tecnologia", afirmaram em nota.

Segundo dados da LSEG, os recursos captados serão destinados a propósitos corporativos gerais.

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