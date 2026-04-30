A- A+

Negócios Meta cai 10% e Alphabet dispara mais de 6% após resultados trimestrais Amazon e Microsoft, que também publicaram seus resultados na quarta-feira, viram suas ações caírem 2% e 3,7%

As ações da Meta despencaram quase 10% na abertura de Wall Street nesta quinta-feira (30), enquanto as da Alphabet, matriz do Google, dispararam mais de 6%.

Esses movimentos ocorreram um dia depois de as duas gigantes da tecnologia divulgarem seus resultados trimestrais. Os investidores reagiram de forma oposta aos fortes investimentos em inteligência artificial das duas empresas.

Amazon e Microsoft, que também publicaram seus resultados na quarta-feira, viram suas ações caírem 2% e 3,7%, respectivamente, devido às preocupações sobre a rentabilidade dos fortes investimentos em IA.

Essa volatilidade das ações das empresas é resultado dos investimentos gigantescos realizados no desenvolvimento e na construção de centros de dados.

Os investidores elogiaram amplamente o sucesso da Alphabet ao fazer uma guinada para o desenvolvimento de inteligência artificial e suas receitas sólidas em todas as principais divisões.

A Alphabet registrou lucro de 62,6 bilhões de dólares (R$ 312,6 bilhões), com receitas de quase 110 bilhões de dólares (R$ 549,4 bilhões), superando amplamente o mesmo período do ano anterior e as expectativas do mercado.

Por sua vez, a gigante das redes sociais Meta anunciou gastos de 33,4 bilhões de dólares (R$ 166,8 bilhões), por exemplo, para contratar os melhores talentos em IA.

A empresa também aumentou sua previsão de gastos - principalmente para centros de dados - para o ano em 10 bilhões de dólares (R$ 49,9 bilhões), levando-a a uma faixa entre 125 bilhões e 145 bilhões de dólares (R$ 624,3 bilhões e R$ 724,1 bilhões).

Ao contrário de Amazon, Microsoft e Google, os serviços de IA que a Meta vende a seus clientes não estão vinculados a uma fonte de receita.

A empresa adotou medidas para controlar os custos e, assim, financiar suas ambições em matéria de IA. Na semana passada, anunciou que cortaria cerca de 8 mil postos de trabalho e deixaria sem preencher 6 mil vagas.

Veja também