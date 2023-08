"Meta de déficit zero está mantida", diz secretário-executivo do Ministério da Fazenda

A- A+

O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quinta-feira (10), em entrevista à "GloboNews", que o compromisso de chegar ao déficit zero a em 2024 está mantido e não haverá contabilidade "criativa".

Durigan fez essa declaração ao ser perguntado sobre a retirada de R$ 5 bilhões em gastos em obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do cálculo da meta fiscal, anunciado pelo governo na última segunda-feira, o que gerou preocupação e especulações de que a meta não será cumprida.

— Está mantido o compromisso de déficit zero, é importante deixar claro. Não há uma maneira criativa, nenhuma maneira espúria de chegar a isso, a não ser apresentando uma LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) no prazo constitucional, que é o fim do mês de agosto. Estamos levantando tanto despesas como receitas para o ano que vem e apresentar uma proposta de peça orçamentária mantido o compromisso de déficit zero — disse o número 2 do Ministério da Fazenda.

Segundo Durigan, o projeto de reconstrução do governo tem "balizas fundamentais". Ele assegurou que a responsabilidade fiscal é um "pilar intocável", assim como o projeto que cria um novo arcabouço fiscal, que tramita no Congresso.

— A mensagem enviada ao Congresso trata de um aspecto das empresas estatais, com um limite para que os gastos sejam feitos dentro do PAC, que tem uma lista de obras e projetos prioritários e serão feitos de maneira pública e transparente.

A nova regra fiscal prevê que o país registre déficit zero em 2024, o que já vinha sendo considerado no mercado um alvo difícil de alcançar, pois depende de incremento de receitas de mais de R$ 100 bilhões, com iniciativas que ainda serão apreciadas pelos parlamentares. Para este ano, a previsão da União é de déficit de 0,5% do PIB.

