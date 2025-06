Meta discutiu compra da Perplexity antes de investir na Scale AI

A- A+

A gigante da tecnologia Meta manteve conversas com a startup de busca por inteligência artificial Perplexity sobre uma possível aquisição antes de seguir adiante com um investimento multibilionário na Scale AI, segundo fontes familiarizadas com o assunto.

As duas empresas não chegaram a um acordo e decidiram não prosseguir com a negociação, disseram as fontes, que pediram anonimato por não serem autorizadas a falar publicamente sobre o tema.

Os termos financeiros discutidos não puderam ser apurados.

Recentemente, a Perplexity concluiu uma nova rodada de financiamento que avaliou a empresa em US$ 14 bilhões.

As conversas entre as empresas, que até então não haviam sido divulgadas, ressaltam a disposição do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, em usar aquisições e grandes contratações para recuperar terreno na corrida da inteligência artificial.

As negociações ocorreram antes de a Meta fechar um acordo este mês para investir US$ 14,3 bilhões na Scale AI e adquirir uma participação de 49% na startup de rotulagem de dados.

Meta e Perplexity não responderam imediatamente a pedidos de comentário.

Insatisfeito com o ritmo do desenvolvimento de IA da Meta, Zuckerberg está fazendo um esforço concentrado para atrair os principais talentos da área, oferecendo pacotes salariais generosos. A Meta conseguiu contratar o ex-CEO da Scale AI, Alexandr Wang, além de importantes pesquisadores do Google DeepMind e da Sesame AI.

Nem todos, porém, estão dispostos a se juntar à Meta. O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse em um podcast esta semana que alguns membros de sua equipe receberam propostas da Meta com bônus de assinatura de US$ 100 milhões e pacotes de compensação ainda maiores, mas recusaram as ofertas.

