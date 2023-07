A- A+

REDES SOCIAIS Meta, dona do Instagram e do Facebook, deve lançar Threads, rival do Twitter, na quinta (6) Com o lançamento, a Meta, companhia de Mark Zuckerberg dona do Instagram, busca tirar proveito dos problemas do Twitter

O Threads, novo aplicativo da Meta que irá concorrer com o Twitter, de Elon Musk, deve ser lançado na próxima quinta-feira (6), de acordo com uma listagem no App Store da Apple.

Com o lançamento, a companhia de Mark Zuckerberg - dona do Instagram, Facebook, e WhatsApp - busca tirar proveito dos problemas do Twitter desde que o serviço de mídia social foi adquirido no ano passado por Musk e, ao mesmo tempo, responder a um desejo de figuras públicas que buscam uma plataforma mais sensata em termos de gestão. Na lista de usuários alvos, há os nomes de Dalai Lama e Oprah Winfrey.

Recentemente, os dois bilionários viraram meme na internet após Musk, de brincadeira, ter chamado Zuckerberg para uma luta livre num octógono de Las Vegas.

Entre os problemas que irritaram os usuários e os estimularam a buscar plataformas alternativas, estão o afrouxamento das políticas de moderação de conteúdo do Twitter e a exigência de uma taxa de assinatura mensal para ser rotulada como uma conta autêntica.

Além disso, há problemas com a confiabilidade do site. No sábado, o Twitter começou a limitar temporariamente o número de postagens que os usuários podem ver.



Os atuais rivais do Twitter, como Mastodon e Bluesky, são mais incipientes e ainda não construíram suas redes para serem alternativas viáveis. O Instagram vem divulgando seu próximo aplicativo com várias celebridades e influenciadores há meses, com o objetivo de gerar um burburinho quando for lançado.

De acordo com exemplos de capturas de tela na listagem da App Store, o Threads funcionará de forma semelhante ao Twitter, com postagens baseadas em texto que podem ser curtidas, comentadas e compartilhadas. As pessoas poderão seguir as contas que já seguem no Instagram e manter o mesmo nome de usuário. Procurado pela reportagem, o Instagram se recusou a comentar.

O aplicativo está disponível para “pré-venda'' e é “esperado” na quinta-feira, de acordo com a listagem da App Store. Lá, o Threads é descrito como “onde as comunidades se reúnem para discutir tudo, desde os tópicos de seu interesse hoje até o que será tendência amanhã”.

A Meta tem uma longa história de emprestar ideias de concorrentes – e nem sempre funcionou. Mas quando tais produtos da empresa são bem-sucedidos, eles podem rapidamente atrair novos usuários. O recurso de postagens que desaparecem após 24 horas, chamado de “stories”, foi copiado do Snapchat em 2016. Agora, muito mais pessoas usam esse formato nos aplicativos da Meta do que usam o Snapchat. Mais recentemente, a Meta criou um produto de vídeo curto semelhante ao TikTok, chamado “reels”.

Mais de 3 bilhões de pessoas usaram diariamente pelo menos um dos aplicativos da Meta – Facebook, Instagram e WhatsApp – no primeiro trimestre do ano, informou a empresa em abril.

