Meta é multada em 390 milhões de euros por forçar anúncios personalizados a usuários na Europa

A Meta foi multada em 390 milhões (o equivalente a R$ 2,2 bilhões) na União Europeia por forçar seus usuários a aceitarem anúncios personalizados. O órgão regulador responsável pela multa chegou à conclusão que a empresa não deixava claro o uso de dados pessoais. A decisão é uma dura derrota para a Meta, que terá que ajustar a maneira como veicula anúncios - sua principal fonte de receitas - no Facebook e no Instagram num dos maiores mercados do mundo.

A Meta tem agora um prazo de três meses para assegurar que o tratamento de tais informações está em conformidade com as regras da UE, informou o órgão regulador em um comunicado nesta quarta-feira.

A decisão é um dos julgamentos mais importantes desde que o bloco de 27 nações, com uma população de cerca de 450 milhões de pessoas, promulgou uma lei histórica de privacidade de dados que visa a restringir a capacidade do Facebook, Instagram e outras empresas de coletar informações sobre usuários sem seu consentimento prévio. A lei entrou em vigor em 2018.

O caso depende de como a Meta recebe permissão legal dos usuários para coletar seus dados para publicidade personalizada. A empresa inclui linguagem em seu contrato de termos de serviço, a declaração muito longa que os usuários devem aceitar antes de acessar serviços como Facebook, Instagram e WhatsApp, o que significa efetivamente que os usuários devem permitir que seus dados sejam usados para anúncios personalizados ou parar de usar completamente os serviços de mídia social da Meta.

O conselho de privacidade de dados da Irlanda, que atua como principal regulador da Meta na UE, porque a sede europeia da empresa fica em Dublin, disse que as autoridades do bloco determinaram que colocar o consentimento legal dentro dos termos de serviço basicamente forçava os usuários a aceitar anúncios personalizados, violando a lei europeia conhecida como Regulamento Geral de Proteção de Dados (G.D.P.R).

A decisão não especifica como a empresa deve cumprir a decisão, mas pode resultar na Meta permitir que os usuários escolham se desejam que seus dados sejam usados para tais promoções direcionadas.

Se um grande número de usuários optar por não compartilhar seus dados, isso cortaria uma das principal fonte de receitas da Meta. As informações sobre o histórico digital de um usuário como quais vídeos no Instagram solicitam que uma pessoa pare de rolar ou em que tipos de links uma pessoa clica ao navegar em seus feeds do Facebook são usadas pelos profissionais de marketing para exibir anúncios às pessoas com maior probabilidade de comprar. As práticas ajudaram a Meta a gerar US$ 118 bilhões em receita em 2021.

A penalidade contra a Meta contrasta com as regulamentações nos Estados Unidos, onde não há lei federal de privacidade de dados e apenas alguns estados como a Califórnia tomaram medidas para criar regras semelhantes às da UE. Mas quaisquer mudanças que a Meta fizer como resultado da decisão podem também afetar os usuários nos Estados Unidos. Muitas empresas de tecnologia aplicam as regras da UE a nível global porque é mais fácil de implementar do que limitá-las à Europa.

A julgamento da UE é o mais recente obstáculo comercial enfrentado pela Meta, que já estava enfrentando uma grande queda na receita de publicidade devido a uma mudança feita pela Apple em 2021 que deu aos usuários do iPhone a capacidade de escolher se os anunciantes poderiam rastreá-los. Pesquisas com consumidores sugerem que uma clara maioria dos usuários bloqueou o rastreamento.

As dificuldades da Meta surgem enquanto ela tenta diversificar seus negócios das mídias sociais para o mundo da realidade virtual conhecido como metaverso. O preço das ações da empresa despencou mais de 60% no ano passado e demitiu milhares de funcionários.

O anúncio desta quarta-feira refere-se a duas queixas apresentadas contra a Meta em 2018. A Meta disse que apelará da decisão, estabelecendo o que pode ser uma luta legal prolongada que testará o poder do G.D.P.R. e como os reguladores usam agressivamente a lei para forçar as empresas a mudar suas práticas de negócios.

"Acreditamos firmemente que nossa abordagem respeita o GDPR e, portanto, estamos desapontados com essas decisões", disse o Facebook em um comunicado.

O resultado foi saudado por grupos de privacidade como uma resposta há muito esperada às empresas que devoram o máximo de dados possível sobre os usuários on-line para fornecer anúncios personalizados. Mas os mais de quatro anos necessários para chegar a uma decisão também foram vistos pelos críticos como um sinal de que a aplicação do G.D.P.R. é fraca e lenta.

- A fiscalização europeia ainda não cumpriu a promessa do GDPR - disse Johnny Ryan, um ativista dos direitos de privacidade que é membro sênior do Conselho Irlandês de Liberdades Civis.

O julgamento, diz ele, sinaliza que "a Big Tech pode ter uma jornada muito mais acidentada".

Dentro da União Europeia, tem havido desacordo sobre como fazer cumprir o G.D.P.R. As autoridades irlandesas disseram que inicialmente decidiram que o uso dos termos de serviço da Meta para permissão era legalmente suficiente para cumprir a lei, mas foram rejeitados por um conselho composto por representantes de todos os países da UE.

"Tem havido uma falta de clareza regulatória sobre esse assunto, e o debate entre reguladores e formuladores de políticas sobre qual base legal é mais apropriada em uma determinada situação está em andamento há algum tempo", disse a Meta em seu comunicado.

Existem alguns sinais na UE de que vem sendo feito um esforço mais amplo e intensificado para reprimir as maiores empresas de tecnologia do mundo. Novas leis foram aprovadas no ano passado com o objetivo de impedir práticas anticompetitivas na indústria de tecnologia e forçar as empresas de mídia social a policiar de forma mais agressiva o conteúdo gerado pelo usuário em suas plataformas.

No mês passado, a Amazon concordou em fazer mudanças importantes na forma como os produtos são vendidos em sua plataforma como parte de um acordo com os órgãos reguladores da UE para evitar acusações antitruste.

Em novembro, a Meta foi multada em cerca de US$ 275 milhões pelas autoridades irlandesas por um vazamento de dados descoberto no ano passado que levou à publicação on-line de informações pessoais de mais de 500 milhões de usuários do Facebook.

Em 2023, o principal tribunal da União Europeia, o Tribunal Europeu de Justiça, também deve decidir sobre casos que podem levar a mais mudanças nas práticas de coleta de dados da Meta.

Max Schrems, um ativista austríaco de proteção de dados cuja organização sem fins lucrativos, NOYB, apresentou as reclamações em 2018 que levaram ao anúncio de quarta-feira, disse que existem milhares de reclamações de proteção de dados que ainda precisam ser abordadas.

- No papel, você tem todos esses direitos, mas, na realidade, a aplicação simplesmente não está acontecendo - ressaltou ele.

