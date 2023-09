A- A+

REDE SOCIAL Meta encerrará o serviço de notícias do Facebook nos maiores mercados da Europa Empresa informa que os acordos com editores no Reino Unido, Alemanha e França seriam honrados 'até expirarem'

A Meta Platforms planeja parar de promover conteúdo de notícias para pessoas em três grandes países europeus, o mais recente sinal de que a gigante das redes sociais está tentando deixar o setor para trás.

A companhia vai "descontinuar" a guia de notícias - um recurso do Facebook que exibe com destaque material de notícias - para usuários do Reino Unido, Alemanha e França.



"Sabemos que as pessoas não acessam o Facebook para ver notícias e conteúdo político - elas acessam para se conectar com pessoas e descobrir novas oportunidades, paixões e interesses", escreveu a empresa em um post de blog não assinado na terça-feira.

Nos últimos anos, o Facebook se afastou da mídia de notícias ao mudar radicalmente seus negócios para se concentrar na realidade virtual e competir com a crescente popularidade do TikTok.

A Meta também entrou em conflito com os editores sobre como eles são remunerados e está bloqueando material de notícias no Canadá depois que o governo aprovou uma lei que exige que as empresas de tecnologia paguem aos provedores de notícias.

Na postagem do blog, a Meta disse que seus acordos existentes com editores no Reino Unido, Alemanha e França seriam honrados "até expirarem".

