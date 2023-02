A- A+

Tecnologia Meta entra na corrida do ChatGPT, com ferramenta de inteligência artificial Dona do Facebook terá ferramenta de inteligência artificial chamada LLaMA

A Meta Platforms introduziu uma ferramenta de pesquisa para construir chatbots baseados em inteligência artificial e outros produtos, buscando criar um burburinho para sua própria tecnologia em um campo recentemente focado nos rivais da Internet Google e Microsoft.

A ferramenta, LLaMA, é a mais recente entrada da Meta no reino dos grandes modelos de linguagem, que “se mostraram muito promissores na geração de texto, conversas, resumo de material escrito e tarefas mais complicadas, como resolver teoremas matemáticos ou prever estruturas de proteínas”, disse o diretor executivo Mark Zuckerberg em um post no Instagram nesta sexta-feira.

Por enquanto, o LLaMA não está em uso nos produtos da Meta, que incluem as redes sociais Facebook e Instagram, segundo um porta-voz. A empresa planeja disponibilizar a tecnologia para pesquisadores de IA.

“A Meta está comprometida com esse modelo aberto de pesquisa”, escreveu Zuckerberg.

Grandes modelos de linguagem são sistemas maciços de IA que absorvem enormes volumes de texto digital – de artigos de notícias, postagens de mídia social ou outras fontes da Internet – e usam esse material escrito para testar software que prevê e gera conteúdo por conta própria quando recebe uma solicitação ou consulta .

Os modelos podem ser usados para tarefas como escrever redações, redigir tuítes, gerar conversas de chatbot e sugerir código de programação de computador.

A tecnologia se tornou popular e controversa nos últimos meses, à medida que mais empresas começaram a desenvolvê-los e a introduzir testes de produtos baseados nos modelos, destacando uma nova área de competição entre os gigantes da tecnologia.

A Microsoft está investindo bilhões na OpenAI, fabricante do GPT-3, o grande modelo de linguagem que executa o chatbot ChatGPT. A fabricante de software revelou neste mês uma versão de teste de seu mecanismo de busca Bing rodando na tecnologia de bate-papo da OpenAI, o que levantou preocupações imediatas sobre suas respostas às vezes inadequadas.

O Google tem um modelo chamado LaMDA, ou Language Model for Dialogue Applications. O líder de pesquisa e publicidade na Internet está testando um produto de pesquisa baseado em bate-papo e com inteligência artificial chamado Bard, que também apresenta algumas falhas.

A Meta lançou anteriormente um grande modelo de linguagem chamado OPT-175B, mas o LLaMA é um sistema mais novo e avançado. Outro modelo que a Meta lançou no final do ano passado, o Galactica, foi rapidamente retirado depois que os pesquisadores descobriram que ele compartilhava rotineiramente informações tendenciosas ou imprecisas com as pessoas que o usavam.

Zuckerberg fez da IA uma prioridade dentro da empresa, frequentemente falando sobre sua importância para melhorar os produtos da Meta em teleconferências de resultados e entrevistas. Embora o LLaMA não esteja sendo usado nos produtos Meta agora, é possível que o seja no futuro.

Por enquanto, a Meta depende da IA para todos os tipos de funções, incluindo moderação de conteúdo e material de classificação que aparece nos feeds dos usuários.

Tornar o modelo LLaMA de código aberto permite que pessoas de fora vejam com mais clareza como o sistema funciona, ajuste-o de acordo com suas necessidades e colabore em projetos relacionados. No ano passado, a Big Science e a Hugging Face lançaram o BLOOM, um LLM de código aberto destinado a tornar esse tipo de tecnologia mais acessível.

