tecnologia Meta fecha acordo com News Corp para usar conteúdo jornalístico em produtos de IA Editora já havia assinado contrato de licenciamento com a OpenAI em 2024

A Meta fechou um acordo com a News Corp, uma empresa de mídia e informação proprietária de grandes veículos como o The Wall Street Journal, The Times e The Sun, para usar o conteúdo jornalístico protegido por direitos autorais em produtos de Inteligência Artificial.

O acordo que deverá durar pelo menos três anos renderá a News Corp até US$ 50 milhões por ano, disseram ao Wall Street Journal fontes próximas ao assunto.

A Meta tem firmado acordos de licenciamento semelhantes com editoras à medida que desenvolve seus produtos de IA, incluindo contratos com a People Inc., USA Today, CNN e Fox News. Os termos desses acordos não foram divulgados.

O CEO da News Corp, Robert Thomson, insinuou a possibilidade de novos acordos durante uma apresentação na Conferência de Tecnologia, Mídia e Telecomunicações da Morgan Stanley.

"Estamos começando a oferecer uma variedade maior de conteúdo em tempo real na Meta AI, desde notícias globais de última hora até entretenimento, histórias sobre estilo de vida e muito mais. Ao fazer perguntas relacionadas a notícias para a Meta AI, você receberá informações e links provenientes de fontes de conteúdo mais diversas, ajudando você a descobrir conteúdo relevante e atualizado, personalizado de acordo com seus interesses", afirmou a Meta em uma postagem de blog em dezembro, anunciando seus acordos com outras entidades de mídia.

A News Corp já havia assinado um acordo de conteúdo com a OpenAI em 2024, que deveria valer mais de US$ 250 milhões ao longo de cinco anos, informou o Wall Street Journal.

Enquanto algumas organizações de notícias firmam parcerias de licenciamento com empresas de IA, outras acusam e processam elas por plagias seu conteúdo.

A Dow Jones, editora do Wall Street Journal e do New York Post — ambos de propriedade da News Corp de Rupert Murdoch — abriram em 2024 um processo no Tribunal Distrital do Sul de Nova York contra a empresa de inteligência artificial Perplexity, alegando violação em massa de direitos autorais e à lei de marcas registradas ao inventar trechos falsos de notícias e atribuir falsamente as palavras a editoras.

O jornal americano The New York Times (NYT) também entrou na Justiça em 2024 contra a OpenAI, laboratório que criou o ChatGPT, e a Microsoft por violação de direitos autorais. A Microsoft é uma das grandes investidoras na OpenAI e usa sua tecnologia de inteligência artificial em seus buscadores e outras ferramentas.

