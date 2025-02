Meta inicia demissões que podem atingir 5% de sua força de trabalho

A- A+

A Meta Platforms iniciou uma rodada de demissões, nesta segunda-feira (10), que resultará na redução de 5% de sua equipe, ou cerca de 3.700 funcionários, segundo informou o Wall Street Journal.

Mês passado, em comunicado, o CEO Mark Zuckerberg disse que as demissões seriam direcionadas a funcionários de baixo desempenho.

"Decidi aumentar o nível de exigência na gestão de desempenho e afastar mais rapidamente os de baixo desempenho", disse Zuckerberg na época. Ele afirmou que os cargos seriam preenchidos novamente.

A Meta tem passado por uma série de mudanças. Em janeiro, a empresa reviu algumas práticas de moderação de conteúdo e eliminou sua equipe dedicada à diversidade.

Em uma reunião recente com todos os funcionários, Zuckerberg pediu que se preparassem para um ano intenso.

As ações da empresa subiram mais de 15% no último mês, enquanto várias outras grandes empresas de tecnologia, incluindo Microsoft e Alphabet (a empresa-mãe do Google), ficaram atrás devido a dúvidas sobre os custos contínuos dos investimentos em inteligência artificial.

A Meta planeja gastar entre US$ 60 bilhões e US$ 65 bilhões m despesas de capital este ano, principalmente em IA.

