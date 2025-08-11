Meta lança aplicativo de assistente virtual de IA no Brasil

A- A+

A Meta anunciou nesta segunda-feira o lançamento no Brasil de um aplicativo para uso da Meta AI, seu assistente de inteligência artificial (IA). Até então integrado a plataformas como WhatsApp, Instagram, Facebook e Messenger, a ferramenta agora pode ser usada de forma isolada pelo app.

O aplicativo é gratuito para iOS e Android e já está disponível para download. Ao abri-lo, o usuário é direcionado para uma página inicial de chat com a Meta AI, onde pode interagir com o assistente e navegar por outras abas, como o feed Descobrir, que reúne exemplos de como outros usuários utilizam a tecnologia e permite compartilhar prompts.

Baseado em um modelo de linguagem desenvolvido pela empresa chamado Llama (Large Language Model Meta AI, em inglês), o aplicativo foi criado para auxiliar tarefas, responder dúvidas, realizar buscas online e oferecer recomendações. A proposta, diz a empresa, é ajudar o usuário a resolver problemas e aprofundar temas de interesse.

Essa é a primeira versão do aplicativo no Brasil. A Meta AI pode ser utilizada para uma série de tarefas no dia a dia, das mais simples até outras mais complexas. A empresa cita em seu blog outros exemplos de atividades que podem ser realizadas no app.

"Planejando uma noite com amigos? Peça à Meta AI para recomendar restaurantes com ótimas vistas e opções veganas para você e seus amigos considerarem", diz a Meta. No caso de organizar uma viagem de fim de semana, outra opção possível é pedir ao robô para oferecer ideias de lugares para conhecer ao longo do caminho, entre outros pedidos.

