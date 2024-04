Meta lança assistente de IA para Instagram, Facebook e WhatsApp

A- A+

Dona do Instagram, Facebook e WhatsApp, a Meta começou nesta quinta-feira a incluir assistentes pessoais de inteligência artificial nas redes sociais. A ferramenta, chamada de Meta AI, está disponível em inglês em treze países e vai permitir que os usuários façam perguntas e interajam com o sistema diretamente dos aplicativos, incluindo acesso a informações da internet em tempo real.

Além dos EUA, o lançamento acontece para usuários da Austrália, Canadá, Gana, Jamaica, Malawi, Nova Zelândia, Nigéria, Paquistão, Cingapura, África do Sul, Uganda, Zâmbia e Zimbábue. Segundo a empresa, "é apenas o começo". Ainda não há data para a liberação do sistema no Brasil." Estamos trabalhando para lançá-lo em mais locais este ano, mas não temos nada de novo para compartilhar no momento", afirmou a companhia, em comunicado.

Juntas, as redes sociais da meta somam mais de 3,1 bilhões de usuários. A nova funcionalidade havia sido anunciada por Mark Zuckerberg, CEO e fundador da empresa, no fim do ano passado, durante a conferência Meta Connect 2023. O avanço da empresa nos chatbots acontece em meio a corrida das big techs para implementar IA generativa em seus sistemas e serviços.

Os robôs integrados nas redes sociais serão alimentados pelo Meta Llama 3, modelo de linguagem (LLMs) mais potente da empresa, lançado também nesta quinta-feira. Os LLMs funcionam como uma espécie de "cérebro" por trás dos modelos de IA, como o ChatGPT. Comparado ao Llama 2, a nova versão traz mais eficiência para codificar linguagem e tem um desempenho melhor para compreensão e criação de conteúdo, de acordo com a companhia.

Além do Meta AI integrado diretamente ao Instagram, Facebook, Messenger e WhatsApp, a empresa também anunciou que terá uma versão web para a inteligência artificial, que poderá ser acessada pelo computador. A ferramenta é semelhante ao ChatGPT: o usuário tem uma caixa onde pode interagir com a IA, fazer perguntas e gerar conteúdos em textos. NO Whatsapp, o Meta AI também poderá criar imagens.

