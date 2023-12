A- A+

REDES SOCIAIS Meta lança Threads, rede social rival do X, na Europa Em julho, o lançamento do Threads pareceu acentuar a inimizade pessoal entre os dois

A gigante digital americana Meta, dona do Facebook e do Instagram, lançou nesta quinta-feira (14) a sua rede social Threads na União Europeia (UE), onde ainda não estava disponível, anunciou o presidente do grupo, Mark Zuckerberg.

Threads é uma versão em texto derivada do Instagram, que a Meta pretende transformar em uma alternativa real e competitiva ao X (antigo Twitter).

"Hoje inauguramos o Thread para mais países da Europa. Todos são bem-vindos", disse Zuckerberg em uma mensagem no próprio aplicativo.

Zuckerberg e o dono do X, Elon Musk, protagonizaram diversos confrontos nas redes sociais, e o primeiro chegou a propor uma luta corpo a corpo para resolver as divergências.

Na ocasião, Zuckerberg garantiu que mais de 30 milhões de pessoas fizeram download do aplicativo Threads em seus celulares em poucas horas após seu lançamento nos Estados Unidos.

Veja também

SUPERMERCADO Com multidão em busca de oferta, Mix Mateus abre unidade em Santo Amaro, no Recife