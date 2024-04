A- A+

A Meta, dona do Facebook, está abrindo seu sistema operacional Quest para outros fabricantes de hardware. A estratégia parte de um esforço da empresa para aumentar sua posição nas indústrias nascentes de realidade aumentada e realidade virtual.

A mudança significa que outras empresas de tecnologia poderão construir seus próprios headsets usando o sistema operacional da Meta, escreveu o CEO Mark Zuckerberg na segunda-feira. A Meta anunciou alguns parceiros iniciais selecionados, incluindo Microsoft e Lenovo.

Zuckerberg há muito deseja que a Meta construa seus próprios dispositivos e sistema operacional para diminuir a dependência da empresa dos concorrentes.

Quando se trata de aplicativos móveis como Facebook e Instagram, a Meta está em dívida com criadores de sistemas operacionais móveis, como Apple e Google. A companhia teve problemas específicos com a Apple nos últimos anos, reclamando que as decisões do fabricante do iPhone sobre privacidade e taxas no aplicativo para aplicativos iOS prejudicaram os negócios da Meta.

Zuckerberg espera evitar essa situação com a próxima onda de dispositivos, incluindo headsets de realidade virtual e aumentada. A empresa está gastando agressivamente para que isso aconteça. Em 2023, a Reality Labs, divisão que trabalha em todos os desenvolvimentos futuristas de RV e RA da Meta, perdeu US$ 16 bilhões.

