A- A+

TECNOLOGIA Meta negocia investimento de mais de US$ 10 bilhões na startup de inteligência artificial Scale AI Parceria entre gigantes da tecnologia reforça disputa pelo domínio da próxima geração da inteligência artificial

A Meta está em negociações para fazer um investimento multibilionário na startup de inteligência artificial Scale AI, segundo fontes com conhecimento do assunto. O financiamento pode ultrapassar US$ 10 bilhões, o que o tornaria um dos maiores aportes privados da história.

Os termos do acordo ainda não foram finalizados e podem mudar, disseram as fontes, que pediram anonimato por se tratar de informações confidenciais. Um representante da Scale não respondeu aos pedidos de comentário. A Meta preferiu não se pronunciar.

A Scale AI, que já tem entre seus clientes a Microsoft e a OpenAI, fornece serviços de rotulagem de dados para treinar modelos de aprendizado de máquina, e se tornou uma das principais empresas que se beneficiou com a onda de crescimento da IA generativa.

A startup foi avaliada pela última vez em cerca de US$ 14 bilhões em 2024, em uma rodada que teve apoio da própria Meta e da Microsoft. No início deste ano, a Bloomberg noticiou que a Scale estava em negociações para uma oferta secundária que avaliaria a empresa em US$ 25 bilhões.

Esse seria o maior investimento externo da Meta em IA até hoje — e um movimento raro por parte da companhia. Até agora, a gigante das redes sociais tem se apoiado principalmente em pesquisas internas e em uma estratégia mais aberta de desenvolvimento para avançar sua tecnologia de IA. Enquanto isso, concorrentes como Microsoft, Amazon e Alphabet já investiram bilhões de dólares em rivais como a Anthropic e a OpenAI.

Parte desses aportes foi feita por meio de créditos de computação em nuvem. A Meta, por outro lado, não tem uma operação de nuvem, e ainda não está claro em que formato se dará esse investimento.

O CEO Mark Zuckerberg colocou a inteligência artificial como prioridade máxima da Meta e afirmou em janeiro que a empresa poderia gastar até US$ 65 bilhões em projetos relacionados a IA neste ano.Futuro próximo: 'Não é para os meus netos, é para os meus filhos', diz executivo da Nvidia sobre robôs humanoides e agentes de IA

A estratégia inclui tornar o modelo Llama um padrão global no setor. O chatbot de IA da Meta — já disponível no Facebook, Instagram e WhatsApp — é usado por 1 bilhão de pessoas por mês.

A Scale, fundada em 2016 pelo CEO Alexandr Wang, tem crescido rapidamente: em 2023, a startup gerou US$ 870 milhões em receita e espera mais que dobrar esse número, chegando a US$ 2 bilhões em 2025, segundo a Bloomberg.

A empresa tem papel crucial ao preparar dados que alimentam modelos de IA. Como a qualidade da IA depende dos dados usados, a Scale emprega grandes equipes de trabalhadores terceirizados para limpar e rotular imagens, textos e outros dados que depois são usados para treinamento dos modelos.

Scale e Meta também compartilham interesse em tecnologia de defesa. Na semana passada, a Meta anunciou uma parceria com a fabricante de defesa Anduril Industries para desenvolver produtos para o Exército dos EUA, incluindo um capacete com recursos de realidade virtual e aumentada movido por IA.

A Meta também autorizou agências governamentais e empresas do setor de defesa dos EUA a utilizarem seus modelos de IA. As duas empresas já colaboram em um programa chamado Defense Llama — uma versão militarizada do modelo Llama da Meta.

A Scale vem ampliando sua atuação junto ao governo dos EUA em projetos de defesa. No início deste ano, a empresa anunciou que venceu uma licitação do Departamento de Defesa para desenvolver tecnologia de agentes de IA. Segundo a empresa, esse contrato representa “um marco importante no avanço militar”.

Veja também