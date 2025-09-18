A- A+

TECNOLOGIA Meta negocia licenciamento para uso de notícias em IA com Fox e outras empresas de mídia, diz jornal Trata-se de uma mudança de posicionamento da empresa de Mark Zuckerberg

A Meta, controladora do Facebook e do Instagram, nos últimos meses, tem mantido conversas com empresas de mídia, entre elas Axel Springer, Fox e News Corp, com o objetivo de licenciar notícias e outros conteúdos jornalísticos para uso em suas ferramentas de inteligência artificial, informa reportagem do The Wall Street Journal publicada nesta quinta-feira.

De acordo com o jornal, que cita fontes familiarizadas com as discussões, algumas das conversas ainda são preliminares e podem não resultar em acordos.

A reportagem ressalta que se trata de uma mudança para a empresa de Mark Zuckerberg, que nos últimos anos reduziu seu foco em pagar por conteúdos jornalísticos e em destacá-los em suas ferramentas de IA. E lembra que a Fox e a News Corp, a empresa controladora do próprio Wall Street Journal, compartilham a mesma propriedade.

Segundo o WSJ, anos atrás, a gigante das redes sociais fechou acordos de dezenas de milhões de dólares para incluir conteúdo de diferentes empresas de mídia, como The Wall Street Journal, The New York Times, Washington Post, entre outros, em aba de notícias. No entanto, em 2022, anunciou que deixaria de pagar tais publicações por seus conteúdos.

A decisão da Meta de dar menos prioridade aos conteúdos jornalísticos provocou uma queda de tráfego do Facebook para muitos veículos, aponta a reportagem, acrescentando que, nos últimos meses, alguns publishers relataram ter percebido um aumento no tráfego vindo da plataforma.

O jornal lembra que a maioria das empresas de mídia buscam limitar o acesso de rastreadores de IA a seus sites, a menos que sejam pagos pelo conteúdo.

A Meta tem reorganizado seus esforços em IA sob o Superintelligence Labs, uma iniciativa de alto risco que ocorreu após a saída de funcionários seniores e uma resposta discreta ao seu mais recente modelo de código aberto, o Llama 4.

Em outubro passado, anunciou um acordo de licenciamento de conteúdo de IA com a agência Reuters, mas somente nos últimos meses começou a ter discussões mais amplas com os publishers. Outras empresas, incluindo a OpenAI, criadora do ChatGPT, e a startup Perplexity, apoiada por Jeff Bezos, já firmaram parcerias semelhantes em IA com empresas de mídia.

