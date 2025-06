Meta publica chats privados entre usuários e inteligência artificial, afirma site

A- A+

Sem saber, usuários da Meta IA — assistente de inteligência artificial da empresa dona de Instagram, Facebook e WhatsApp — estão publicando conversas que deveriam ser privadas em um feed público do chatbot.

Nos últimos dias, usuários e especialistas em segurança de dados estão alertando sobre cuidados no aplicativo, lançado pela empresa de Mark Zuckerberg no fim de abril e, por enquanto, disponível apenas nos EUA, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Segundo informações do site de tecnologia TechCrunch, ao fazer uma pergunta para a IA da Meta, o usuário tem a opção de clicar em um botão de compartilhamento que mostra a prévia de uma publicação. Mas algumas pessoas parecem não ter se dado conta de que, a partir daí, estão compartilhando os detalhes de suas conversas com a IA.

O compartilhamento faz com que os diálogos com a Meta IA apareçam publicamente no Discover, feed descrito pela Meta como "um lugar para compartilhar e explorar como outras pessoas estão usando a IA". Mas a própria empresa afirmou, ao lançar o serviço que “você está no controle: nada é compartilhado, a não ser que você decida postar.”

Apesar disso, segundo o jornal La Nación, isso acontece sem que o usuário saiba, já que a Meta não informa em suas configurações de privacidade quando ou onde as informações são publicadas.

Entre as perguntas à IA que se tornaram públicas está o questionamento de um usuário sobre seu próprio gênero e se devia ou não buscar fazer uma transição.

Há também muitas buscas sobre mulheres ou personagens animais antropomorfizados usando pouca roupa.

Na rede social X, a especialista em segurança cibernética Rachel Tobac citou alguns casos em que usuários publicaram, sem saber, conteúdo pessoal , mostrando informações sobre tópicos relacionados a problemas médicos, crimes cometidos, dúvidas sobre a legalidade de algumas ações ou seu próprio endereço residencial, entre outras coisas.

Ela ressaltou que as pessoas não esperam que suas interações com um chatbot de IA se tornem públicas em um feed, algo normalmente associado a redes sociais.

“Por causa disso, os usuários estão inadvertidamente postando informações sensíveis em um feed público, com sua identificação”, afirmou Rachel.

Procurada pelo TechCrunch, uma porta-voz da Meta não quis comentar oficialmente.

