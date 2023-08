A- A+

demissões Meta recontrata parte dos funcionários demitidos, mas com salário menor, diz site Readmissões ainda são tímidas após os cortes de vagas feitos do ano passado para cá

A Meta — dona do Facebook, Instagram, WhatsApp e Threads — teria recontratado nas últimas semanas alguns dos 21 mil funcionários demitidos desde o ano passado, em meio aos cortes de custos na empresa de Mark Zuckerberg. As informações são do site Business Insider, que teve acesso a fontes da empresa.

Segundo o site, trabalhadores dispensados começaram a receber ofertas para voltar à companhia, que lentamente começou a acelerar o ritmo de contratações, antes praticamente suspensas em meio ao chamado "Ano de Eficiência" de Zuckerberg.

O alvo das ainda tímidas readmissões seriam áreas técnicas e de engenharia, principalmente empregados que ocupavam cargos altos e com boas avaliações de desempenho. O número exato, no entanto, não ficou claro. A big tech não comentou o assunto ao site.

Além das ofertas feitas diretamente para recontratação, a empresa teria aberto um "portal de ex-integrantes" para que qualquer trabalhador demitido se candidate.

Em busca de experiência

Ainda de acordo com fontes ouvidas pela Business Insider, a Meta estaria buscando mais profissionais experientes, e contratando menos recém-formados ou estagiários. No entanto, os salários de quem volta à empresa são inferiores ao patamar pago anteriormente. Uma pessoa que foi recontratada disse que aceitou uma redução salarial de 10%, ainda que o cargo fosse de mesmo nível.

E apesar da familiaridade dos ex-funcionários, quem está sendo recrutado para retornar ao trabalho passa por processo seletivo completo, inclusive competindo com candidatos "forasteiros", informou a publicação.

A retomada das contratações acontece no momento que a empresa registra melhora no desempenho, com investidores entusiasmados com o corte de custos. Sites de tecnologia americanos avaliam que um dos fatores por trás das contratações seria o lançamento do Threads.

A rede social, criada para rivalizar com o X de Elon Musk, gerou mais de 100 milhões de downloads após sua estreia no mês passado. Mas o entusiasmo inicial perdeu força e boa parte da base inicial de usuários deixou de usar a plataforma desde então. Mesmo entre celebridades que rapidamente estrearam no Threads, o número de publicações começou a escassear depois das primeiras semanas.

