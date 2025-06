A- A+

tecnologia Meta recruta principais pesquisadores do Google e da Sesame para novo laboratório de IA Novo grupo faz parte de um esforço ambicioso (e caro) do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, para recuperar terreno em relação a concorrentes como Google e OpenAI

A Meta contratou engenheiros de ponta de diversas empresas de tecnologia, incluindo o Google, da Alphabet, para compor uma nova equipe dedicada ao desenvolvimento de uma forma mais avançada de inteligência artificial, conhecida como inteligência artificial geral (AGI, na sigla em inglês).

Jack Rae, pesquisador principal do Google DeepMind, deve se juntar à equipe de “superinteligência” da Meta, segundo várias pessoas com conhecimento do assunto, que pediram anonimato porque as informações ainda não são públicas. A Meta também contratou Johan Schalkwyk, líder em aprendizado de máquina na startup de voz baseada em IA, Sesame AI, segundo outras fontes.

Alexandr Wang, cofundador e CEO da Scale AI, também deve integrar a equipe após a Meta concluir um investimento bilionário na startup de rotulagem de dados — um anúncio que pode ocorrer ainda esta semana, segundo já havia noticiado a Bloomberg.

Esse novo grupo faz parte de um esforço ambicioso — e caro — do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, para recuperar terreno em relação a concorrentes como Google e OpenAI, após a recepção morna ao Llama 4, a mais recente oferta de IA da empresa.

Meta e Zuckerberg estão oferecendo pacotes de compensação no valor de dezenas de milhões de dólares ao longo de vários anos, incluindo ações da empresa, segundo fontes próximas. Um porta-voz da Meta se recusou a comentar. Rae confirmou que está deixando o Google para se juntar à Meta, mas não deu mais detalhes. Schalkwyk não respondeu aos pedidos de comentário.

Zuckerberg vem recrutando pessoalmente uma equipe de elite de pesquisadores e engenheiros de IA, tendo inclusive se reunido com candidatos em suas casas em Lake Tahoe e Palo Alto, na Califórnia, como noticiado anteriormente pela Bloomberg News.

Com frequência, o próprio CEO faz contato direto com os candidatos, de acordo com pessoas envolvidas no processo. A Meta pretende contratar cerca de 50 pessoas para a nova equipe, incluindo um cientista-chefe que supervisionará o grupo, segundo uma das fontes.

A equipe está sendo formada no momento em que a Meta também se aproxima de um acordo para investir bilhões de dólares na Scale, com o objetivo de fortalecer sua atuação em IA. A Scale utiliza uma grande rede de contratados para rotular os dados necessários ao treinamento e aprimoramento dos modelos de IA de empresas como a própria Meta e a OpenAI.

Wang, o CEO da Scale de apenas 28 anos, é uma figura influente no setor e mantém relações próximas com autoridades em Washington. Outros funcionários da Scale provavelmente também se juntarão à equipe de superinteligência da Meta após a conclusão do investimento, segundo uma pessoa envolvida no acordo.

Novos serviços: Tradutor de IA em tempo real do Meet é lançado em português e Waze ganha comando de voz

Os três pilares do desenvolvimento da IA são chips, talento e dados. A Meta já possui muitos chips. A parceria com a Scale pode ampliar seu acesso a dados de qualidade. E com seu poder financeiro, a Meta e Zuckerberg esperam conquistar uma fatia maior da disputa global por talentos em IA.

“Há pouquíssimas pessoas no mundo capazes de treinar grandes modelos de IA de forma realmente eficiente”, disse Vahan Petrosyan, cofundador da plataforma de dados de IA SuperAnnotate. Por isso, afirmou ele, faz sentido que empresas como a Meta ofereçam pacotes salariais mais altos.

Ainda assim, nem todos estão aceitando os convites de Zuckerberg. A Meta tentou sem sucesso contratar Koray Kavukcuoglu, um dos principais pesquisadores de IA do Google, bem como Noam Brown, pesquisador de destaque da OpenAI, segundo uma fonte.

Enquanto isso, alguns concorrentes da Meta estão oferecendo novos incentivos para manter seus talentos. O Google nomeou Kavukcuoglu como seu arquiteto-chefe de IA — um novo cargo de vice-presidente sênior que se reporta diretamente ao CEO Sundar Pichai, segundo um memorando interno obtido pela Bloomberg News.

Kavukcuoglu continuará liderando a unidade de IA generativa e atuando como diretor de tecnologia do Google DeepMind, disse Pichai na mensagem, também reportada anteriormente pelo Semafor.

“Koray ajudará a acelerar a integração dos nossos modelos líderes mundiais aos produtos, com o objetivo de uma integração mais fluida, iteração mais rápida e maior eficiência”, afirmou Pichai.

Procurados, Google e OpenAI não responderam aos pedidos de comentário.

