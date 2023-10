A- A+

Meta Meta registro mais que o dobro do lucro líquido no 3T: US$ 11,6 bi A Meta publicou seus resultados após o fechamento da bolsa de valores de Nova York nesta quarta-feira (25)

A Meta publicou seus resultados após o fechamento da bolsa de valores de Nova York nesta quarta-feira (25), e reportou um lucro líquido de US$ 11,58 bilhões (R$ 58 bilhões) no terceiro trimestre do ano, mais que o dobro do obtido no mesmo período do ano passado, devido a novos anúncios e ao corte de custos.

No ano passado, a matriz do Facebook, Instagram e WhatsApp, obteve 4,4 bilhões de dólares (R$ 23 bilhões, em cotação da época) em lucro líquido no terceiro trimestre.

O faturamento no período cresceu 23% no ano, para US$ 34 bilhões (R$ 115 bilhões), um montante acima do esperado pelos analistas.

