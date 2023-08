A- A+

TECNOLOGIA Meta se prepara para lançar chatbots de IA com personalidades diferentes para reter usuários Segundo o Financial Times, dona do Facebook que aproveitar a propaganda excessiva em torno da inteligência artificial e desafiar rivais

A Meta está se preparando para lançar chatbots alimentados por inteligência artificial com diferentes personalidades já no próximo mês, de acordo com um novo relatório publicado pelo jornal Financial Times. Os chatbots são projetados para ter conversas humanas com os usuários nas plataformas de mídia social da empresa, incluindo Facebook e Instagram.

O relatório indica que esses chatbots assumirão diferentes personalidades, incluindo um que aconselha os usuários sobre planos de viagem no estilo de um surfista e outro que fala como o ex-presidente americano Abraham Lincoln.

Os novos chatbots podem ser lançados já no próximo mês. A Meta supostamente vê a mudança como uma forma de aumentar o engajamento com suas plataformas sociais. Os usuários poderão usar os chatbots para pesquisar na plataforma e receber recomendações. Claro, também se espera que sejam uma oferta divertida para os usuários brincarem.

A Meta não quis comentar a informação do FT.

Segundo o Financial Times, além de aumentar o engajamento, os chatbots também têm o potencial de coletar mais dados sobre os usuários, o que poderia ajudar a Meta a direcioná-los melhor com conteúdo e anúncios relevantes. Dada essa possibilidade, é provável que os chatbots suscitem preocupações com relação à privacidade.

A Meta não é a única empresa popular interessada em dar aos seus usuários acesso a um chatbot alimentado por IA. Em fevereiro, o Snapchat lançou um chatbot de IA chamado "My AI", que é alimentado pela tecnologia GPT da OpenAI.

Os usuários podem conversar com a IA, e o Snapchat também lançou recentemente a possibilidade de os usuários pagos enviarem Snaps do que estão fazendo para receber um Snap generativo do chatbot. Além disso, a empresa lançou recentemente "testes iniciais" de links patrocinados no recurso.

Nem todos os usuários ficaram satisfeitos com a adição do novo chatbot, pois o Snapchat teve um aumento nas avaliações de 1 estrela após o lançamento do recurso. O lançamento do recurso também levantou preocupações sobre como o chatbot conversava com usuários jovens sobre assuntos adultos, como bebida e sexo. Os chatbots do Meta provavelmente vão suscitar preocupações semelhantes.

Semana passada, durante a teleconferência de resultados do segundo trimestre, Mark Zuckerberg disse que a Meta estava criando uma série de novos produtos baseados em IA e que compartilharia mais detalhes ainda este ano.

Ele observou que "a IA poderia atuar como assistentes, treinadores ou ajudar você a interagir com empresas, criadores e muito mais". Ele continuou dizendo que "esses novos produtos vão melhorar tudo o que fazemos nos aplicativos móveis e no metaverso".

A expectativa é de que a Meta dê mais detalhes sobre o roteiro de IA da empresa sejam anunciados em seu evento para desenvolvedores Connect, em setembro.

